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الغانم أشاد بعطاء الفضلي


وجه حارس المنتخب الوطني السابق لكرة اليد يوسف الفضلي، الدعوة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم وذلك على هامش البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لمنتخبات الرجال لكرة اليد والتي ستقام في الكويت يناير المقبل. من جانبه، أشاد الغانم باللاعب وما قدمه من عطاء طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها أو المنتخب الوطني، مطالبا إياه بالاستمرار بمجال كرة اليد من أجل خدمة الرياضة الكويتية بشكل عامة وكرة اليد بشكل خاص. وقدم الفضلي درعا تذكارية لرئيس مجلس الأمة بهذه المناسبة بحضور رئيس لجنة الاعتزال فواز الرديني، شاكرا اياه على قبول الدعوة ودعمه والاهتمام بالرياضة الكويتية ودعمها من أجل النهوض بها للأفضل.


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