محلية

اليوم الأحد... تتسارع الأحداث فيه من خلال أحداث مؤثرة خصوصا في :

- دورة الخليج فمن بقي ليلعب المباراة النهائية هما منتخبان جاءا في آخر لحظة ليشاركا بالبطولة وهذه تحسب لهما بأنهما وصلا إلى المباراة النهائية من غير استعداد للبطولة (هذا كان توقعي في مقاله سابقة بأن بطل الدورة سيكون من مجموعتنا... وأزيد في ذلك... فأتوقع ان يكون هناك بطل جديد للدورة من غير ذكر اسمه بعيدا عن الحساسية (فهو معروف من أقصد) المهم نتمنى للمنتخبين التوفيق.

- والحدث الثاني كان محزناً وهو وفاة المعلم الإداري الرياضي الكبير العم محسن الفارس «رحمة الله عليه» فقد كتبت جريدتنا «النهار» رثاء مميزاً عن هذا الإنسان الذي كان بالفعل أستاذا لكل من أشرف عليهم أو أدارهم عندما كان رئيساً لنادي القادسية... فقد ذهبت للعزاء وشاهدت جموعاً غفيرة ترثي هذا الإنسان وما شدني في الحضور هو عدد لاعبي كرة القدم بالقادسية وعلى رأسهم أخي العزيز جاسم يعقوب الذي كان يستقبل الناس وكأن العزاء له وكان هناك لاعبون لا تسعفني الذاكرة أن أذكرهم جميعاً ولكن المرعب يمثلهم وهذا قمة الوفاء والأخلاق والإخلاص الرياضي من اللاعبين لأستاذهم الرياضي والتربوي فألف رحمة عليك والله يصبر أهلك .

- والحدث الثالث الذي أحب أن أشارككم اليوم فيه : هو وصول اللاعب الكبير جواد عاشور إلى أرض الوطن مساء على الطائرة الكويتية القادمة من لندن بعد أن منَّ الله عليه بالشفاء واستطاع أن يتغلب على المرض بعد أكثر من تسعة أشهر علاج... فلنستقبله كاستقبال الأبطال للنادي العربي عندما يعودون إلى البلاد وهم فائزون بالبطولات... فهذا الإنسان يستحق أن يحظى باستقبال محترم من النادي فهو تاريخ النادي العربي... وتاريخ بالعربي... والله من وراء القصد .

