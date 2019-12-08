دوليه

تتجه الأنظار في 07:00 مساء اليوم صوب ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة «خليجي24» بين المنتخبين السعودي والبحريني، في استعادة لمباراة الدور الأول التي انتهت سعودية بثنائية نظيفة.

ويقف «الأخضر السعودي» عقبة أخيرة أمام تحقيق نظيره البحريني «الحلم الكبير» بلقب طال انتظاره في كأس الخليج، إذ يدخل المنتخب البحريني بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا المباراة، باحثا عن لقبه الأول في البطولة التي انطلقت على أرضه في العام 1970، في مواجهة منتخب المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، الساعي إلى إضافة لقب رابع إلى السجل السعودي بعد 1994، 2002، و2003.ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي البطولة ذات الشعبية الواسعة في منطقة الخليج.

وتفوق المنتخب البحريني على نظيره العراقي في نصف النهائي (5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، بينما تمكن المنتخب السعودي من الفوز بهدف نظيف على المضيف القطري بطل آسيا في نصف النهائي الثاني.

وأبدى رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة ثقته بـ»لاعبينا الأبطال» بعدما كانوا «على قدر المسؤولية طوال فترة البطولة»، متابعا «المنتخب السعودي من أقوى المنتخبات في القارة، وتفوقوا علينا في دور المجموعات بهدفين دون رد، ولكن المواجهة النهائية لها حسابات خاصة ولدينا كل الثقة في لاعبينا لتحقيق الحلم الكبير».

وستكون المباراة النهائية استعادة لمنافسات النسخة السادسة عشرة من البطولة، حيث توجت السعودية باللقب وحلت البحرين ثانية (نظام مجموعة واحدة).

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني محمد الحمادي في تصريحات نقلها الاتحاد، إن بلوغ النهائي يعكس الأداء الذي قدمه المنتخب في البطولة، على رغم اعتباره أن حسابات المباراة المقبلة ستكون مختلفة.

وأوضح «المباريات النهائية تدار بمعايير مختلفة؛ كونها تتمتع بطابع خاص. أملنا وثقتنا في اللاعبين باستمرار أدائهم الواقعي، للظهور بأفضل المستويات أمام السعودية في النهائي والمنافسة على اللقب الأول في تاريخ مملكة البحرين ببطولات كأس الخليج العربي». وتأهلت السعودية إلى نصف النهائي بتصدرها المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام البحرين الثانية (أربع نقاط) بفارق الأهداف عن عمان حاملة اللقب، والكويت الرابعة (ثلاث نقاط).

واعتمد المدرب سوزا على تشكيلة أساسية مغايرة في معظم مبارياته، وهو يعوّل على أكثر من لاعب بينهم الحارس المخضرم سيد محمد جعفر والمدافع عبدالله الهزاع والمهاجمين تياغو أوغستو ومحمد الرميحي. من جهته، سيكون المنتخب السعودي أمام فرصة تعزيز حضوره كأحد أفضل المنتخبات على صعيد المنطقة والقارة، بلقب رابع سيجعله ينفرد بالمرتبة الثانية على صعيد أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الخليجي بعد الكويت حاملة الرقم القياسي (10 ألقاب). ويتساوى المنتخب السعودي حاليا مع قطر والعراق بثلاثة ألقاب، ويأمل الأخضر في كسر عقدة النهائي الذي بلغه أربع مرات سابقا دون تحقيق اللقب، إذ خسر نهائي 1974 أمام الأزرق برباعية نظيفة، ونهائي 2009 أمام عمان بركلات الترجيح، ونهائي 2010 أمام الأزرق بهدف نظيف، ونهائي 2014 على أرضه أمام قطر بنتيجة 1-2.وعبر المنتخب إلى النهائي على حساب المضيف القطري بفضل هدف لعبدالله الحمدان مهاجم نادي الشباب السعودي، والذي اختير أفضل لاعب في نصف النهائي. وقال اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما بعد التأهل إلى النهائي «هذا توفيق من رب العالمين، وعقبال الكأس».ويتوقع ان تشهد التشكيلة السعودية عودة الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري إثر تماثلهما للشفاء من إصابات أبعدتهما عن المباراة السابقة.

وأفادت تقارير صحافية أن البحرين ستخصص عددا من الطائرات لنقل مئات المشجعين إلى الدوحة لحضور النهائي.وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي «أبواب قطر مفتوحة أمام الجميع، وقد سعدنا بمباردة الاتحاد البحريني بإرسال طائرتين للجماهير في نصف النهائي، ونتمنى مبادرة مماثلة من الاتحاد السعودي».

