دوليه

أفاد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن التركيز عامل مهم من أجل الفوز بلقب «خليجي24»، مؤكدا أنه جاء لقطر من أجل هذا الهدف.وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي خليجي 24: «نحن سعداء للغاية بالتواجد في النهائي وأعتقد بأننا نستحق التواجد في هذا النهائي الكبير وكان هذا هدفنا منذ البداية، وليس فقط المشاركة لهذا يتوجب علينا أن نكون جاهزين له».وتابع: «لعبنا مباراة البحرين وعمان بالهجوم والمباراة أمام قطر كانت مختلفة للغاية، نحن نتعامل مع كل مباراة باستراتيجية خاصة وأيضا تعتمد على النواقص التي تعاني منها، قدمنا مباراة بطولية أمام قطر ووصلنا للنهائي وأسعدنا الشعب السعودي».

وأضاف:» لدينا فريق مميز منهم 8 لاعبين حققوا دوري أبطال آسيا بكل استحقاق، لهذا السعودية تظل فريقا قويا ورقما صعبا في أي بطولة يخوضها، ووجودهم في النهائي دليل على ذلك».وعن علاقته باللاعبين: «لا توجد لدي أي مشاكل مع أي من اللاعبين، وأنا سعيد بالتعامل معهم وممتن لهم وبروحهم المثابرة، وتغيير سالم أمام عُمان لسبب فني وهذا أمر عادي ولا يجب أن نفسر الأشياء بغير محلها، وهو لاعب كبير وأنا متأكد أنه يسعى للمشاركة، والفوز بالنهائي سيكون هدية لكل اللاعبين وجماهير السعودية».وعن تأثير الفوز على البحرين في دوري المجموعات:» نحن نعلم لماذا جئنا لهذه البطولة ودائما ما قلت سابقا نحن هنا للفوز بها وليس فقط المشاركة، وحتى بعد خسارة الكويت قلت لكم أننا لازلنا على طموحنا الذي جئنا به من السعودية، والبحرين فريق قوي وقدم مستوى جيدا ويجب علينا أن نركز ونقاتل حتى آخر دقيقة لتحقيق هذا الطموح الذي سيسعد كل الشعب السعودي».

