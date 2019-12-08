دوليه

أكد البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب البحريني ثقته الكبيرة بلاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام السعودية اليوم في نهائي «خليجي 24».وقال في المؤتمر الصحافي أمس:»سنحاول أن نواصل عروضنا ونقدم أفضل مما قدمناه في المباراة السابقة في دوري المجموعات، ويجب أن نكون هذه المرة أقوى وأكثر كفاءة ويتوجب علينا التسجيل وأنا متأكد أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الفوز».

وأضاف: «نحن نهتم كثيرا بالفوز ولكن أيضا نحن لا نزال نبني للمستقبل بعدد كبير من اللاعبين، الدوري معنا نصف محترف، هذه المباريات ذات المستوى العالي هي من تصنع الفريق من ناحية الشخصية والخبرة وأنا أثق في جميع اللاعبين الذين أملكهم».

تابع: «سيتواجد في المباراة 23 لاعبا وسأبدأ بـ 11 لاعبا وسيكون لدينا جمهورنا وهذا حافز لنا وقوتنا تكمن في جماعيتنا، صحيح أننا لعبنا المباراة السابقة أشواطا إضافية ولكن هذا لا يقلل من حظوظنا، ونأمل أن نحسم المباراة خلال 90 دقيقة بدون المرور مجددا للأشواط الإضافية حيث سيكون هذا الأمر صعبا، ولكن بالنهاية نحن جاهزون لأي سيناريو».

وعن الضغوطات:» هذه كرة القدم يجب أن تكون الضغوطات حاضرة لأنك مطالب بإنجاز مهمة من كل مباراة، ومثل هذه الضغوطات عامل مساعد للاعبين، وأنا راضٍ كل الرضا عما قدمناه من عمل فني واحترافي في هذه البطولة، وتعاملنا مع ضغط المباريات بالطريقة المثلى، ولعبنا 4 مباريات متنوعة مع منتخبات قوية».وتابع:» من المهم أن تبدأ بالتسجيل في هذه المباراة، وسيكون أمرا مميزا لو تمكنا من التسجيل مبكرا، وسنحاول الهجوم كما قمنا في المباريات السابقة، ونحن فريق قادر على العودة في المباريات في أي وقت كما حدث أمام الكويت والعراق».

وعن لاعبه تياغو قال: «هو لاعب مهم وكان عاملا مساهما في وصولنا للمباراة النهائية ومواجهة النهائي، نعلم ما يجب علينا القيام به أمام السعوديـة.وفي نهاية حديثه أكد سوزا أنه توقع الوصول للنهائي قياسا بالتضحيات التي قدمها اللاعبون طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنها لحظات سعيدة ومميزة لكل الشعب البحريني.

