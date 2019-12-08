دوليه

تناوب 29 لاعباً على تسجيل 44 هدفا في بطولة «خليجي24» قبل المباراة النهائية التي تقام اليوم، ومازال المهاجم الإماراتي علي مبخوت يتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف وهي مجموع الأهداف التي سجلها منتخب بلاده أيضا ليصل للرقم 13 في تاريخ مشاركاته ببطولة الخليج وأصبح يفصله فقط 5 أهداف عن معادلة الأسطورة جاسم يعقوب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدفا. ويأتي في المركز الثاني القطريان عبدالكريم حسن وأكرم عفيف برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما وقد ودعا البطولة لتتعزز فرصة مبخوت للفوز بجائزة الهداف للمرة الثانية في تاريخه بعدما سجل أيضا خمسة 5 أهداف في «خليجي 22» بالرياض. وتمكن 7 لاعبين من تسجيل هدفين لكل منهم، ثلاثة عناصر من المنتخب السعودي ولديهم فرصة اللحاق برقم مبخوت وهم فراس البريكان وهتان باهبري وعبدالله الحمدان بالإضافة لمهاجم البحرين تياغو أغوستو فيرنانديز.

بينما سجل 19 لاعبا في البطولة هدفا واحدا لكل منهم، بينهم 5 لاعبين سيشاركون في النهائي وهم البحرينيون علي مدن وعبدالله الهزاع وجاسم الشيخ ومحمد جاسم مرهون والسعودي محمد خبراني.

