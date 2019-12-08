مال وأعمال

سيكون المتابعون للأسواق العالمية على موعد مع عدد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، ولكن ستركز الأسواق بشكل كبير على قرارات سعر الفائدة والسياسة النقدية في كل من البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. هذا فضلا عن الانتخابات البرلمانية في بريطانيا والتي سوف تؤثر بشكل كبير على البريكست. وستصدر أيضا الحكومة الصينية بيانات هامة تشمل مؤشرات التضخم والميزان التجاري والتي عادة تحظى بأهمية كبيرة حيث سوف تظل الأسواق تتابع بشكل مكثف أخر تطورات الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

