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مال وأعمال

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واشنطن وبكين تقتربان من الاتفاق


قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض لاري كادلو إن الولايات المتحدة والصين قاربتا التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وأضاف كادلو للصحافيين في البيت الأبيض «المباحثات التجارية مع الصين تجري على مدار الساعة حاليا» غير انه لم يحدد موعدا لنتائجها وذلك قبل نحو اسبوع من سريان الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن على واردتها من بكين.وتابع «إننا قريبون (من إنجاز صفقة) إلا أننا لم نتوصل إلى ذلك تماما بعد». وفي مقابلة مع شبكة (سي.ان بي.سي) أكد كادلو أن الـ 15 من ديسمبر الجاري هو يوم مهم للغاية بالنسبة للرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السلع الصينية التي ستسري اعتبارا من هذا التاريخ.


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