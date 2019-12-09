وطن النهار

‎عقد مركز «ريكونسنس للبحوث والدراسات» ندوة شارك فيها اسمان بارزان في عالم العلاقات الأميركية الكويتية، الأول هو د. جون ديوك أنتوني المؤسس والرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، والثاني ديبورا جونز سفيرة الولايات المتحدة الأميركية السابقة لدى الكويت. ‎بدأت الندوة بكلمة للدكتور جون ديوك تحدث فيها عن التجربة الديمقراطية بالكويت، مشيراً إلى أن المعادلة الكويتية بامتلاكها برلماناً حقيقياً، ودستوراً متماسكاً وصحافة حرة سبقت بلداناً أخرى بالخليج بأميال على حد تعبيره لكن كلنا معرض للخطأ ولا يخلو احدنا من العيوب ولعل التذمر الحالي خطوة لنسترجع ذكريات ما كنا نحظى به ونرى المستقبل بنظرة أكثر إيجابية خصوصا مع التغيرات الحالية بالكويت والمنطقة.

بعدها أدار رئيس المركز عبدالعزيز العنجري الحوار مفتتحاً الندوة بسؤال لديبورا جونز عن قصة المذكرة السرية في 2011 التي تمت مناقشتها على نطاق واسع وسربتها ويكيليكس ، بزعم أنها توقعت زوال الكويت في عام 2020.

فقالت انها قصة شوهت من قبل بعض الأطراف. وأوضحت أنها كانت في رسالتها تعكس مفهوم العملية الاكتوارية من ناحية اقتصادية، حيث قارنت بين أرقام ومصادر الدخل والنمو الديموغرافي بالكويت ، وحجم المصروفات وزيادتها السنوية في ظل غياب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية وعدم وجود انفتاح وتنويع في الاقتصاد، وبينت أن الكويت بحلول 2020 ستفتقر إلى وجود أموال كافية للحفاظ على مستويات معيشة المواطن الكويتي الحالية، وأن الحكومة ستضطر الى سد العجز من خلال الصرف من الاحتياطي العام. وهذا هو الحاصل حاليا وأتى كلامي سابقا مصدقا للواقع الحالي، وهذا ما يجعلنا حريصين جدا على نجاح رئيس الوزراء الحالي الشيخ صباح الخالد فهو شخص نعلم أنه (نظيف) كما نعلم أنه أخذ بعين الاعتبار كل هذه المخاطر التي ذكرناها في سعيه لتطبيق رؤية سمو الأمير لعام 2035.

خطة التنمية

‎واكدت جونز: «اذا فإن ما نسب إلي من أقاويل ليست دقيقة، وأنا سعيدة لمن أعطوني الفرصة بعد كل هذه السنوات للجلوس معكم وشرح حقيقة القصة فقد كان يُمنع علينا قانونيا كسفراء في ذلك الوقت التعقيب على هذا التسريب او غيره. و يسعدني جداً القول وبعد قرب 2020 إن كثير من النقاط التي تحدثنا عنها أخذت بعين الاعتبار في خطة 2035 لتنمية الكويت ويبقى الآن الحاجة الماسة لتصحيح الوضع دون اضاعة المزيد من الوقت او هدر المزيد من الفرص، فالكويت مازالت افضل بكثير من غيرها وفرص النجاح مازالت متاحة». واستطردت قائلة: «الكويت مجتمع صغير يعرف بعضه بعضاً جيدا ويتسم بالثراء والنجاح، ليس فقط النجاح الداخلي بل ايضا ناجحون جدا في التعامل مع الدول الكبرى جيرانكم وتعلمون جيدا كيف تتحركون رغم كل تلك النقاط الملتهبة المحيطة بكم، وذلك لأنكم تمتلكون مجتمعاً ذكياً ومتماسكاً قادراً على التواصل مع بعضه والحديث معا ومشاركة الأفكار فالتواصل ميزة عظيمة تمتلكونها». وحول ‎الطفرة التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي وهل اثرت في أسلوب ادارة الحكومات للشعوب قالت السفيرة: «العلاقة بين الحكم والسياسة علاقة مركبة ومعقدة وتمر بمراحل عدة، وأي شخص لديه أسرة يعلم جيداً صعوبة اتخاذ أو تمرير قرار، ونتذكر مقولة «الأب الروحي لما يعرف بالسياسة الحديثة ماكس فيبر : إن هناك شيئين يجب توافرهما لخلق دولة مستقرة، الأول «احتكار العنف» إذا جاز التعبير والثاني هو «وجود القائد الكاريزمي» (صاحب الشخصية). ووسائل التواصل الاجتماعي وما صاحبها من تطور تكنولوجي غيرت الى حد كبير من شكل تلك المعادلة، فمثلا في الربيع العربي نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في لعب دور بارز، بدون وجود قائد ذي كاريزما يحرك الجماهير، فقد كانت الوسائط الاجتماعية والرسائل الإلكترونية القادمة من كل جهة وصوب (مجهولة الهوية احيانا) هي البطل والمحرك هنا. لذا أصبح من الصعب تحديد مركز الثقل الحقيقي سياسيا على الأرض والذي عليك التعامل معه، فتحديد مركز الثقل النوعي أمر شديد الأهمية لكل دارسي الاستراتيجيات». ‎وطرح العنجري على السفيرة الأميركية السابقة سؤالاً آخر يتعلق بمستقبل النفط بشكل عام والوجود الامريكي بالمنطقة، وتأثير ذلك على الكويت، لتجيب السفيرة قائلة: «البترول حيوي جداً ويكتسب أهميته من حركته بين البلدان، لا يهم إذا كان متجهاً للولايات المتحدة أو أوروبا أو للصين، المهم إنه دائما ما سيجد طريقة للحركة والوصول لمستهلكه، طالما ظلت الأرض مفتوحة، وأتمنى ألا تقرر الإدارة الأميركية سد كل المنافذ أمام أحدهم، حتى لا يتحتم علينا مواجهة رد فعل غير متوقعه منهم، فحينما لا يجد لنفسه مهربا سيهاجمك بكل تأكيد، وهذا ما حدث في سورية وإيران». ‎وحول سياسات الإدارة الأميركية الجديدة قالت: اعتقد ان هناك شيئاً مشتركاً بين إدارة أوباما وترامب وهي أن كليهما يدرك جيداً خطورة التورط في حروب خارجية لما لها من تأثير سلبي على مجتمعنا وسلامته النفسية، وأنا أرى أنه من العبث قطع الولايات المتحدة علاقاتهما الدبلوماسية مع دولة كبيرة مثل إيران. وأعتقد أن سياسة ترامب الحالية هي (دعهم يسوون امورهم مع بعضهم بأنفسهم) وسنتعامل نحن مع النتائج لاحقا».

ودعني أخبرك بشيء آخر يعلمه الجميع وهو أنه منذ 1991 تحرير الكويت (وهو كان عملاً عظيمًا بالطبع) فانه حين تذهب قواتنا العسكرية لأي مكان في العالم فإنها لا تغادره إلا اذا خسرنا بالطبع - مثلما حدث في فيتنام- الفرق بين أوباما إذاً وترامب في جزئية رفض التورط في حروب خارجية هو في كيفية العرض، أحدهما يعرضها بشكل مثالي والآخر بشكل ربما أيديولوجي» .

قضايا الشباب

و‎بخصوص الشأن الكويتي والأمل طرح عبدالعزيز العنجري سؤلاً على السفيرة الأميركية حول مخاوف الشباب الصغير من مدى إمكانية تحقق مشروع الكويت 2035؟ لتجيبة ديبورا جونز السفيرة الأميركية السابقة قائلة: وجود قيادة متفائلة وطموحة أمر شديد الأهمية للبلدان، وعلينا دومًا رفع معدل التفاؤل ودعم الأمل وإلا لماذا سيتبعنا أحدهم. وزادت: هناك تطور مذهل في وسائل التواصل وانتقال المعرفة، أعتقد أن التحدي الذي يواجهنا جميعًا سواء هنا في الكويت أو في أميركا أو أوروبا، هو قدرتنا على منح الفرصة وخلق مساحات أكبر لهؤلاء الشباب، وهؤلاء الشباب ليسوا صبورين فهم يريدون حل الأزمة الآن وليس غداً، الشاب هنا في الكويت سافر ورأى واطّلع واشتبك عبر الانترنت مع العالم بأسره، وبحكم هذا التراكم المعرفي أصبحت تطلعاتهم للحرية أكبر بكثير من الأجيال السابقة. دورنا ليس اسكاتهم دورنا ليس قمعهم دورنا هو الاستماع إليهم وتهيئة المناخ لهم ليس الا وتوفير الفرص لهم ليكونوا شركاء في الحوار، هذا أساس لابد منه، لايجب إغفال اهمية إشراكهم في بناء مستقبلهم». وبدأت السفيرة في تلقي أسئلة الحضور بسؤال عن نصيحتها لرئيس الحكومة الجديد سمو الشيخ صباح الخالد والتي وجهت له الكلمة قائلة: «نصيحتي للرئيس الجديد للحكومة هي الشفافية والمزيد من الشفافية فلا يمكن الآن بأي حال من الأحوال اخفاء الحقيقة عن الناس، لذلك فنصيحتي الاولى والاهم له هي «الصدق والوضوح مع الشعب» فالكويتيون يحترمون هذه الخصال جدا، ولابد من شرح جميع الامور للشعب، خصوصا واننا نتحدث عن شعب واع وذكي، في الكويت ليست الازمة ان الناس لا تعرف ما يحدث، الأزمة دوما ان لا احد يخبرهم بحقيقة ما يجري وما ألدي سيتم حوله، وانا اعلم بنظافة يده وحرصه واتوقع مزيدا من الخير على يديه للكويت، فلا يمكن أن نحكم عليه دون اتاحة الفرصة المناسبة له، فمنصب رئيس الوزراء يختلف كليا عن منصب وزير، لذا فان التواصل بينه وبين الشعب هام جدا، واعتقد انه كرئيس جديد للحكومة لديه فرصة كبيرة للنجاح بناء على خبراته ودرايته بالتركيبه الكويتية». وفي نهاية اللقاء اخُتتمت الندوة بكلمة من عبدالعزيز العنجري، اثنى فيها بحرارة على د. جون ديوك، كرجل شجاع تحمل وبثبات هجوم اطراف عده عليه، جراء موقفه الواضح والمبدئي من تقاربه مع العرب، وقاوم ضغوطات كبيرة من جماعات داخل أميركا كانت تسعى لإسكاته وحرمانه من نقل صورة إيجابية عن العرب في أميركا. وعلى اثر كلمته اختتمت الندوة بتصفيق حار من الجمهور للدكتور جون.

