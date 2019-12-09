وطن النهار

قال ممثل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي: «تشرفت بالحضور ممثلاً لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي شمل برعايته السامية منتدى الكويت للشفافية الثامن حيث يتمحور المنتدى حول موضوع مهم وهو الحوكمة في القطاع العام». وبين ان حضور مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بإلاضافة إلى المنظمات الدولية هو عنصر تكامل لمواجهة الفساد، مبيناً انه سيتم طرح تنمية أدوات الحوكمة في القطاع العام وهو هدف الحكومة لمواجهة الفساد الإداري والمالي وذكر العفاسي ان المنتدى يذخر بالكفاءات الممتازة ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي أيضا وهي تعد اضافة حقيقية للمنتدى مشيدا بدور جمعية الشفافية في تنظيم المؤتمر وتفاعلها مع قضايا المجتمع بشكل عام.

منهج استباقي

من جانبه، قال رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري أن هناك قناعة لدى المجتمع بأن المؤسسات العامة لا تعمل بشكل جيد وأنها تتعامل مع جميع القضايا الملحة بردة الفعل ولا يوجد منهج استباقي وخطة استراتيجية للتعامل مع الأحداث الطارئة. وأضاف «إن الاعتراف بالمشاكل والحديث عنها أمر حضاري وصحي لكن ما نحتاجه هو اتخاذ القرار لاعتماد الحوكمة بما تقوم عليه من تشاركية وشفافية ومساءلة تضمن في مجملها سلامة الأداء ونجاعته وتقوي الموقف في التعامل مع المصالح الوطنية».

وأكد ضرورة وجود مجموعة من المتطلبات والاستحقاقات الوطنية لتحسين الشفافية والنزاهة في البلاد من خلال اقرار قانون انشاء الحوكمة وآخر لتعارض المصالح وقواعد السلوك العام وقانون الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والجدارة.

واقترح السماح للمجتمع المدني والعمل في دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

واشراكه في رؤية الكويت 2035 وانضمام الكويت إلى عدد من المبادرات الدولية المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.

بدورها، قالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا روبيو أن على الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني العمل لمواجهة التحديات ومكافحة الفساد الذي يعتبر مؤثرا على التنمية البشرية اضافة إلى علاقته بالتأثير السلبي على المجتمع.

وذكرت أن الأموال التي تذهب من المال العام لها تأثيرات على تحقيق التطلعات في التنمية المستدامة وأنه بدون معالجة الفساد لن يتحقق اي شفافية أو نزاهة مطلوبة لرفع الثقة مبينة أن ما تقوم به بعض القيادات السياسية التي فقدت ثقتها لدى المجتمع من استخدام الاعلانات لمكافحة الفساد امر غير كافٍ.

وأشارت إلى ضرورة أن تعزز الدول النزاهة والمشتريات العامة وتقليل السلطة التقليدية وتقدير المساءلة في المجالات المختلفة ومكافحة الفساد وانفاذ العقوبات على وقائع الفساد والعمل المشترك بين الاطراف ذات العلاقة لمواجهته.

رؤى وخبرات

بدوره قال الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق والمتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» د. محمد بوزبر حرصا من هيئة مكافحة الفساد للتواجد في جميع المحافل المحلية والاقليمية والدولية، وإيمانا منها بدور المجتمع المدني في عملية مساندة هيئة مكافحة الفساد في تعزيز النزاهة والشفافية وحوكمة القطاعات، تشارك الهيئة في المنتدى الثامن لجمعية الشفافية الخاص بحوكمة القطاع العام.

واكد ان هيئة مكافحة الفساد ستترأس الجلسة الأولى المتعلقة في الاطار التطبيقي لحوكمة القطاع العام، لافتا إلى انه من خلال التواجد سيتم تسليط الضوء على مدى التقدم المحرز الذي حققته هيئة مكافحة الفساد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خصوصا فيما يتعلق بمحاور القطاع العام، وهو يعتبر من اهم المحاور الموجودة في هذه الاستراتيجية.

واشار إلى انه من خلال المنتدى وبوجود الخبراء المحليين والدوليين سنتشارك الرؤى والخبرات المتعلقة في هذه الحوكمة مع ضرورة تفعيلها وتنفيذها في اسهل السبل وأفضل الطرق من اجل أن نخرج بنتائج قيمة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية وحوكمة القطاع العام.

واكد ان التقدم المحرز الذي حدث في الاستراتيجية الوطنية، ان اللجان الفنية المعنية بتنفيذ كل محور على حدة، بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات المصلحة حيث تم التنسيق من اجل عقد الاجتماعات والتواصل معها من اجل وضع الخطوط العريضة لاجل هذا التنفيذ.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية ستقوم على تنفيذ أصحاب المصلحة،خاصة أن دور مكافحة الفساد المتابعة في هذا الجانب، وبقدر تنفيذه سينعكس هذا التقدم على الاستراتيجية الوطنية، آملين أن أصحاب المصلحة من جميع الجهات الحكومية المحاطة بهذه الاستراتيجية التنفيذ السريع لمتطلبات هذه الاستراتيجية حتى يمكن أن نتلمس اثارها في الايام القليلة القادمة.

وأشار بوزبر إلى أن هناك لجنة عليا معنية بالمتابعة لكل الجهات المحاطة بالاستراتيجية، لاسيما ان هناك ممثلين من الجهات واصحاب المصالح وسيكونون تحت بصير ممثل هذه اللجنة، مؤكدا ان هذا سيمثل سباقا محموما لكل جهة وتتنافس لتصل لمركز متقدم في مجال تنفيذ الاستراتيجية مما ينعكس على التقارير الدورية التي سترفعها هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس الوزراء.

