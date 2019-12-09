وطن النهار

ضمن منتدى الكويت للشفافية الثامن الذي تنظمه جمعية الشفافية عقدت الجلسة الأولى بعنوان «الاطار التطبيقي لحوكمة القطاع العام» برئاسة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق والمتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» د. محمد بوزبر وبمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت د. طارق الشيخ ومفوض هيئة أسواق المال سابقا المحامي د. فيصل الفهد، المستشار والمدرب المعتمد في التخطيط الاستراتيجي والتنمية د. احمد بوزبر، ومدير إدارة الحوكمة للقطاع العام في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. منال المزيد وعبدالله الحامد الشريك الإداري في شركة انترميد بالبحرين.

وقال الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق والمتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» د. محمد بوزبر، في تصريح صحافي على هامش الجلسة: ان الجلسة ناقشت مدى التقدم المحرز الذي حققته «نزاهة» في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خصوصا فيما يتعلق بمحاور القطاع العام، وهو يعتبر من اهم المحاور الموجودة في هذه الاستراتيجية، وان اللجان الفنية المعنية بدأت بتنفيذ كل محور على حدة، عبر التواصل مع الجهات الحكومية ذات المصلحة.

وزاد أن الاستراتيجية الوطنية ستقوم على تنفيذ أصحاب المصلحة،خاصة أن دور مكافحة الفساد المتابعة في هذا الجانب، وبقدر تنفيذه سينعكس هذا التقدم على الاستراتيجية الوطنية، آملين أن أصحاب المصلحة من جميع الجهات الحكومية المخاطبة بهذه الاستراتيجية التنفيذ السريع لمتطلبات هذه الاستراتيجية حتى يمكن أن نتلمس آثارها في الايام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن هناك لجنة عليا معنية بالمتابعة لكل الجهات المحاطة بالاستراتيجية، ولاسيما ان هناك ممثلين من الجهات واصحاب المصالح وسيكونون تحت بصيرة ممثل هذه اللجنة، مؤكدا ان هذا سيمثل سباقا محموم لكل جهة عليها ان تتنافس لأن تصل لمركز متقدم في مجال تنفيذ الاستراتيجية مما ينعكس على التقارير الدورية التي سترفعها هيئة مكافحة الفساد لمجلس الوزراء .

وقال بوزبر خلال الجلسة: نطمح الى نشر اقرارات الذمة المالية للقياديين في «نزاهة» على الموقع الالكتروني للهيئة وذلك في حال لم تكن هناك محاذير قانونية، من باب الشفافية.

الوقاية من الفساد

من جهته، قال المحامي والمفوض في هيئة اسواق المال سابقا، د. فيصل الفهد، ان الوقاية من الفساد يجب ان تكون اهم من مكافحته، وان القطاع العام يعتبر بيئة حاضنة للفساد. وأضاف ان مبادئ الحوكمة هي الشفافية والمساءلة والعدالة والمشاركة، مشيرا الى ان الشفافية تعني اتاحة المعلومات للعامة، من خلال نشرها، وان اغلب الجهات الحكومية ليس لديها تقارير منشورة عن الحوكمة.

من جانبه، قال المستشار والمدرب المعتمد في التخطيط الاستراتيجي د.احمد بوزبر ان لب الحوكمة هو التعامل الصحيح مع المبادئ، وان السلوك يدل على القيم التي يملكها الشخص.

وعدد 4 انواع من السلوكيات والقيم، هي قيم الاقوال والافعال، وهي القيم المعلنة والتي تنعكس بالفعل، ومجموعة الاقوال فقط، وهي الاعلان عن القيم دون فعل ملموس، ومجموعة الافعال دون اقوال، وهي ان تنعكس القيم في السلوك دون ان يتم اعلانها، ومجموعة لا فعل ولا اقوال، وهي الاسوأ.

ورأى بوزبر انه من الخطأ الاعتقاد ان الفساد مالي فقط، بل هناك فساد سياسي، اداري، حزبي، عنصري، قيمي وغيرها من انواع الفساد.

من جانبه، تحدث الشريك الاداري في شركة التراميد البحرين عبدالله الحامد، عن الثورة الصناعية الرابعة بالقول انها تأتي بدعم قوي للحوكمة والشفافية والتحكم بمسار الاجراءات بين القطاعين الحكومي والخاص والافراد، لكنها ايضا تحمل فرصا كبيرة للفساد وعدم الشفافية.

واشار الى ضرورة استثمار الثورة التكنولوجية في مجال الشفافية، مبينا ان الاجيال المقبلة سيصلون الى مستويات اعلى من الشفافية بفترات بسيطة بسبب تكنولوجيا المعلومات.

بدورها قالت مدير ادارة الحوكمة للقطاع العام بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات منال المزيد، ان التكنولوجيا اصبحت حاجة ملحة وليست كماليات، لافتة ان لتفعيل الحوكمة في مجال تقنية المعلومات تأثير مباشر في تحقيق رؤية الكويت 2035.

وبينت ان من امثلة التحول الرقمي المنصوص عليه في رؤية الكويت 2035، هو التحول الرقمي في القطاعين الصحي والتعليمي، ضاربة المثل بالذكاء الصناعي، انترنت الاشياء وغيرها من طموحات تنموية.

من جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت د. طارق الشيخ ان الحوكمة تتطلب إدارة رشيدة، مشيرا الى أهمية استخدام المعلومات وتقنية الاتصال في صياغة مستقبلنا وان ذلك ما نريده في العام 2020 لتحقيق التنمية المستدامة. لافتا الى أهمية تحقيق العدالة والتركيز على رأس المال البشري.

