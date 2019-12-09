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بلدية العاصمة أنذرت المتعدين على أملاك الدولة


كشفت البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية العاصمة بتنفيذ جولة ميدانية بمناطق اليرموك، قرطبة، بنيد القار والروضة تضمنت إزالة تعديات على املاك الدولة والكشف على العقارات المخالفة والتأكد من التزام المحلات بلائحة المحلات والاعلانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي ان الجولة قد أسفرت عن توجيه 6 تنبيهات لتعديات على أملاك الدولة تمثلت في إقامة حواجز حديدية وسلاسة ومظلات إلى جانب توجيه 4 إنذارات نهائية داخل العقار لازالة أعمال بناء غير مرخصة. وأشار العنزي إلى  أنه قد تم تحرير 3 مخالفات تضمنت مخالفة اعلانات ومخالفتين بناء فضلا عن توجيه إنذار طبقا للائحة المحلات والاعلانات. ولفت العنزي إلى أنه قد تمت إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة، مبيناً بأنه قد تم التعامل مع 9 شكاوى واردة عبر الخط الساخن للفريق. 


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