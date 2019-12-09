دفتر أحوال

قرر النائب العام ضرار العسعوسي أمس احالة وزيري عدل سابقين الى محكمة الوزراء بتهمة الاضرار بالمال العام، وذلك على خلفية حكم محكمة تمييز بابطال تعيين 560 خبيرا.

والجدير بالذكر أن بلاغاً تم تقديمه الى النائب العام من قبل المحامي محمد الانصاري مطالبا باحالة وزيري العدل السابقين الى محكمة الوزراء بتهمة الاضرار بالمال العام، وقال فيه انه بعد حصوله على حكم تمييز بابطال تعيين 560 خبيرا، فان الحيثيات أشارت الى وجود شبه الاضرار بالمال العام، وشبهة التلاعب في أوراق المقبولين في قبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية، لذلك يجب احالتهم للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار اليها بحكم التمييز.

واضاف الانصاري في بلاغه أنه للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، واعمالا للدستور وقانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 والقوانين ذات الصلة بالواقعة التي سيتم ايرادها بالبلاغ الذي يكتنف وقائع شبهة جريمة التزوير والاضرار للمال العام ضد المبلغ ضدهما استنادا لما جاء في حكم محكمة التمييز «الدائرة الادارية» حيث انه بتاريخ 19/11 أصدرت محكمة التمييز «الدائرة الادارية» الثانية حكمها رقم 911 لسنة 2019/ اداري 2 متضمنا بحيثياته وقائع تكتنفها ملابسات وفساد ضد المبلغ ضدهما بصفتهما.

اذا ان الحكم جاء بمناسبة رفع المطعون ضدها ضد الجهة الادارية «وزارة العدل» بطلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 2012 لسنة 2016 الصادر بتخطيها في التعيين بوظيفة خبير حسابي بادارة الخبراء بوزارة العدل وبالغاء القرار الصادر من وزير العدل ارقام 53 حتى 283 لسنة 2017 فيما تضمنته من تخطيها بالتعين بوظيفة خبير حسابي بوزارة العدل وبالغاء القرارات الادارية المطعون عليها فيما تضمنته من تخطي المطعون ضدها في التعيين بوظيفة خبير حسابي مع ما يترتب عليها من اثار.

