دفتر أحوال

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قضت محكمة الجنايات امس في التظلم المقدم من ادارة الفتوى والتشريع على قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية «الداو كيميكال»، المتهم فيها قياديون وموظفون في مؤسسة البترول، بتأييد قرار النيابة بحفظ التحقيق.

وكان دفاع «الفتوى» المحامي فيصل القطان صمم على اعادة فتح التحقيق في القضية، وقدم دفاع الحكومة سندات وعقودا وأوراقا ضخمة، مؤكدا أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة «الداو» تسببت في خسارة الدولة 2.2 مليار دولار، وطالب بمحاسبتهم وفقا لقانون الجزاء. وتعود تفاصيل القضية الى عام 2008 حيث وقعت الكويت ممثلة بمؤسسة البترول صفقة مع شركة «داو كيميكال» الأميركية بشأن مشروع مشترك قيمته 17.4 مليار دولار بيد أنها انسحبت من الاتفاقية في العام نفسه بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة حول قانونية الصفقة التي تورط فيها، بحسب التقارير، 24 مسؤولا بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي.

وأدى انسحاب الكويت والغاء العقد مع الشركة الى تكبيد خزينة الدولة 2.2 مليار دولار كغرامة وتعويض للشركة بناء على قرار تحكيم دولي في العام 2013.

