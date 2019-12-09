دفتر أحوال

الزمت المحكمة الكلية الدائرة مدني كلي وافداً مستأجراً كراجاً في منطقة الشويخ الصناعية بأن يؤدي الى رجل اعمال مبلغاً وقدره 125 ألف دينار كويتي قيمة ريع حق انتفاع الكراج المملوك للاخير.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع رجل الاعمال المحامي عبدالمحسن القطان ان موكلي يمتلك الكراج في منطقة الراي المرخص تحت مسمى لتصليح المعدات الخفيفة والثقيلة، ولما كان المدعى عليه يضع يده على الكراج ويستغله دون ان يقوم بدفع قيمة حق الانتفاع او الريع او قيمة ايجارية لذا يقيم موكلي الدعوى الماثلة بغية تقدير قيمة الريع المستحق للطالب مقابل انتفاع بالعين موضوع النزاع وذلك من تاريخ وضع يده.

واكد القطان ان المدعى عليه تقدم الى موكلي مطالبا برغبته في استغلال النشاط التجاري للرخصة على القسيمة المذكورة آنفا وقام بتفويض بادارة الكراج وذلك بناء على طلبه وذلك لحين اتمام الاتفاق وابرام العقد النهائي بين الطرفين الا انه لم يتوصل الطرفان لثمة اتفاق على قيام الطالب بتأجير الكراج لاستثماره الا ان الاخير لايزال يضع يده على الكراج بصدر الصحيفة ويقوم باستغلاله لنفسه.

