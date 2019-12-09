دفتر أحوال

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تسبب حادث انقلاب لخلاط اسمنت مساء اول امس على طريق الدائري السادس بين منطقتي صباح السالم ومشرف بإصابة سائقه الآسيوي بجروح وتم نقله بسيارة الاسعاف الى المستشفى.

وكان بلاغ ورد مساء اول امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بانقلاب سيارة على طريق الدائري السادس السريع بين منطقتي صباح السالم ومشرف، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين أن خلاط اسمنت انقلب في منتصف الطريق ما تسبب بتعرض قائده الآسيوي لجروح واغلاق الطريق وعليه تم نقل السائق بسيارة الاسعاف الى المستشفى فيما تم سحب الخلاط من على الطريق وتسهيل حركة السير.

