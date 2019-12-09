وطن النهار

اقام ديوان سماحة السيد الحائري مجلسا بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة المعصومة «عليها السلام» حيث استهل الخطيب الحسيني السيد مهدي النواب محاضرته بقوله تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)، مضيفا هناك نساء عبر التاريخ الله سبحانه وتعالى جعلهن من خلال وجودهن اقام به دينه كالسيدة سارة زوجة نبي الله ابراهيم عليه السلام فكانت امرأة ثرية اعطت كل ما عندها لنبي الله ابراهيم عليه السلام فانفقه لوجه الله تعالى ولتشييد الدين الحنيف، مضيفا ان هناك نساء كثر كالسيدة مريم ابنة عمران اول امرأة معصومة جاءت الى الدنيا والتي اصبحت من جملة المصطفين كما جاء في قوله تعالى: ( يامريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ) فكان لها الشأن والمقام عند الله تعالى من خلالها الله حفظ الدين وحفظ عيسى عليه السلام وايضا السيدة كلثم ام موسى وايضا ام المؤمنين السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه واله وسلم من السيدات التي من خلالهن حفظ الله الدين ونأتي الى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه واله وسلم سيدة الوجود والسيدة اسيا ابنة مزاحم هذه السيدة الجليلة التي الله سبحانه وتعالى يضرب مثالها للنساء والرجال في القرآن الكريم في قوله تعالى: (ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون)، مضيفا ان على النساء والرجال ان يتعلموا من صبرها وتحملها وشهامتها وايمانها وثبات اقدامها من اجل كلمة الحق مضيفا ان اسيا على علو شأنها وعظمة قدرها ولكنها لم تكن معصومة ولم تكن من سلالة الانبياء وانما كانت امرأة مؤمنة وعظيمة في ايمانها وتحملها ومثابرتها وصبرها وحتى في دعائها وطلبها من الله عز وجل».

وقال النواب: «ان هؤلاء من جملة السيدات اللاتي تحدث التاريخ عنهن والرسول صلى الله عليه واله وسلم قال (كمل من الرجال الكثير ومن النساء اربع اسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة ابنة خويلد وفاطمة ابنة محمد)، مضيفا ان فاطمة عليها السلام سيدة النساء والرجال كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم».

وتطرق في حديثه الى صاحبة الليلة السيدة فاطمة المعصومة والتي تعد من ضمن النساء الجليلات فيكفيها فخرا وعظمة وفخامة بان اربعة من الائمة المعصومين عليهم السلام يشهدون لها بالفضل ويحثون شيعتهم على ان يذهبوا الى زيارتها وهم الامام الصادق والامام الكاظم والامام الرضا والامام الجواد عليهم السلام، لافتا الى ان السيدة فاطمة المعصومة هي بنت الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) سابع ائمة اهل البيت (عليهم السلام)، وهي اخت الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، وهما من ام واحدة.

واشار النواب الى ان السيدة فاطمة المعصومة كانت الانسانة العالمية العلمية، فهي فقيهة منذ نعومة اظافرها وهذا ليس بالغريب، لأنها عاشت وترعرعت في بيت العصمة، ونشأت وتتلمذت على يد الامام علي بن موسى الرضا «عليه السلام»، حيث تبين الروايات التاريخية، ان جمعاً من المؤمنين وردوا المدينة وجاءوا برسالة تحوي عدداً من الاسئلة الى الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام فوجدوه مسافراً، فقرر هؤلاء العودة الى وطنهم في حالة من الحزن والغم لأنهم لم يحظوا برؤية الامام، مضيفا فتأثرت السيدة فاطمة المعصومة فأخذت الرسالة واجابت عن اسئلتهم فترك هؤلاء الشيعة المدينة مسرورين والتقوا الامام موسى بن جعفر الكاظم خارج المدينة، فقصّوا على الامام «عليه السلام» ما جرى معهم وأروه خط السيدة فاطمة ففرح الامام بذلك وقال «عليه السلام»: «فداها ابوها».

