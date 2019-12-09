وطن النهار

قالت مدير ادارة التخطيط والبحوث بالهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة في الكويت الخنساء الحسيني أمس الاحد ان المشروع الوطني الجديد الذي تعده الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية يهدف الى تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع. وقالت الحسيني في تصريح لـ«كونا» على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للاعاقة والتنمية ان المشروع الجديد الذي يحمل عنوان «اعداد وتنفيذ سياسة وطنية للاشخاص ذوي الاعاقة» يهدف الى تحقيق التعليم الشامل وسهولة الوصول والصحة والرفاهية للاشخاص ذوي الاعاقة وتوظيفهم وتمكينهم في المجتمع. واضافت ان هذا المشروع وصل الى مرحلة تحتاج فيها الهيئة الى عقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذه على مستوى وطني، مبينة ان اهم الجهات التي ستعمل فيه هي وزارات الصحة والتربية والاعلام والهيئة العامة للشباب وعدد من الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني. واوضحت ان الهيئة بدأت في وضع استراتيجية جديدة هي استراتيجية 2025 التي تهدف الى تنفيذ جميع القوانين الخاصة بذوي الاعاقة في الكويت وفق ما نص عليه الدستور الكويتي الذي يؤكد في مواده المتنوعة على عدم التمييز بين الاشخاص الموجودين على ارض الكويت وهو ما يعني الاشخاص ذوي الاعاقة من غير ذكرهم. وافادت الحسيني ان الكويت صدقت على الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة. واصدرت قانونا خاصا بذلك عام 2013 وقدمت في 2015 تقريرا يتضمن مدى تطبيق تلك البنود، مضيفة ان الكويت تتعاون مع الامم المتحدة حاليا لتوضيح ملاحظات المنظمة على تقرير الكويت. وبينت ان جميع الدول لديها قوانين وتشريعات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع وصدقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بذلك لكن هناك صعوبات تواجه تلك الدول في تطبيق هذه التشريعات لامور عدة. وعن مدى تطبيق الكويت لبنود الاتفاقية اوضحت ان الكويت انجزت الكثير في هذا الجانب وبدأت بوضع الكود الكويتي لسهولة وصول ذوي الاعاقة وخارطة الطريق للدمج التعليمي والدليل الاسترشادي للدمج التعليمي واستراتيجية التوظيف وغيرها من الامور وذلك كخطوة اولى نحو دمج وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة.