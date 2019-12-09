مال وأعمال

تعكف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على اعداد خطة لتوسيع قاعدة الترويج الاستثماري للكويت في الأسواق العالمية من اجل تحقيق تعديل ترتيبها بين دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر جذب المستثمرين، حيث لم تتوقف الهيئة عن المشاركة الفعالة في جميع المنتديات والملتقيات ذات الشأن الاستثماري والتجاري وذلك لعرض التطورات الاقتصادية والاستثمارية للكويت.

مصادر ذات صلة كشفت لـ«النهار» ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، استعرضت المميزات والحوافز والامتيازات التي تشجع على دخول الشركات والمستثمرين العالميين للسوق المحلي وناقشت مع مستثمرين عالميين اوروبيين كبار القطاعات التي يمكن الاستثمار بها محليا وذلك خلال مشاركتها في منتدى الكويت الاقتصادي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البلجيكية واللوكسمبورغية وبحضورسفارة الكويت في بروكسل.

ووفقا للمصادر تنفذ «الاستثمارات المباشرة» خطة واستراتيجية تهدف الى تحفيز كبرى الشركات العالمية للبدء في تنفيذ مشاريع تسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين تسهم في تحسين مؤشرات قطاع العمل مؤكدة ان الكويت تأتي في مرتبة متأخرة بين دول الخليج في جذب الاستثمارات المباشرة ما يستدعي تكثيف الجهود وتعزيزاطرتدفق رؤوس الاموال الأجنبية وذلك بتطبيق معايير مؤشرات «ضمان الاستثمار».

وأشارت المصادر الى ان المشاريع الاستثمارية المباشرة الواردة الى الكويت تعد طفيفة جدا مقارنة بدول التعاون الخليجي حيث سجلت نحو 37 مشروعاً نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت كلفتها 594 ملايين دولار فيما سجلت الوظائف نحو 2600 وظيفة لنحو 28 شركة وبالرجوع لمؤشرات جذب الاستثمارات المباشرة في دول الخليج للعام الماضي استحوذت الامارات على نسبة 43.2% من عدد تلك المشاريع استفادت خلالها بأكثر من 60 الف فرصة عمل جديدة فيما جاءت سلطنة عمان في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 19.6 مليار دولار تمثل نسبة 23.5% تلتها السعودية بقيمة 15.5 مليار دولار بحصة بلغت 18.6% ثم الامارات بقيمة 14.1%مليار دولار وبحصة بنسبة 16.9% ورغم ذلك تصدرت الامارات قائمة اهم المستمرين في المنطقة.

وبحسب التقرير المالي الاقتصادي الذي صدر الشهر الماضي يتضح ان الكويت مصنفة ضمن فئة «اقتصاد حر بشكل معتدل» ونفس التصنيف للمملكة العربية السعودية.

