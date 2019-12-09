مال وأعمال

استكمالاً لمسيرة النجاح، حافظ البنك الأهلي الكويتي - مصر، الذي يُعتبر احد اسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري، خلال الاشهر التسعة من عام 2019 على ادائه الايجابي والمميز، حيث ارتفع صافي ارباحه التشغيلية الى 712 مليون جنيه مصري، محققا نموا بنسبة 32 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع صافي دخل العائد بنسبة 35 في المئة ليصل الى 1.02 مليار جنيه مصري. وفضلاً عن ذلك حققت محفظة ودائع العملاء نمواً بنسبة 18 في المئة لتصل الى 28.41 مليار جنيه مصري.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت اصول البنك بنسبة 18 في المئة خلال هذه الفترة لتتجاوز 33 مليار جنيه مصري، كما نمت محفظة القروض بنسبة 21 في المئة لتصل الى اكثر من 19 مليار جنيه مصري.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي الكويتي - مصر علي ابراهيم معرفي «بأن البنك يواصل تعزيز مكانته في القطاع المصرفي المصري، مؤكداً استمراره في الوفاء بوعده بتقديم تجربة مصرفية تجمع بين بساطة وتطور الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء»، وأضاف سيادته: «اننا نواصل الحفاظ على استقرار ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك وتقديم عروض مصرفية مبتكرة للسوق المصرفي المصري، حتى اصبحنا في وضع جيّد يمكّننا من مواصلة خطة النمو المتصاعد».

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر خالد السلاوي «ان النتائج المالية الايجابية للبنك تأتي انعكاساً للجهود التي يبذلها فريق العمل والتزامه بتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، كما تعكس قوة فريق قيادة العمل بالبنك وقدرته على تنفيذ استراتيجيته الطموحة»، وأضاف سيادته: «سنواصل الاستثمار في تنمية وتطوير العنصر البشري مما سيمكننا من دفع عجلة النمو والحفاظ على التميّز في تقديم الخدمات المصرفية، ولا يزال استمرارنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية يؤتي ثماره في تسهيل التجربة المصرفية وجعلها اكثر ملاءمة للعملاء، وسنظّل حريصين على تقديم عروض اكثر ابتكاراً تلبي احتياجات العملاء لتتناسب مع تطور متطلباتهم ونمط حياتهم السريع».

