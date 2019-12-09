مال وأعمال

أعلنت هيئة اسواق المال عن الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم للمواطنين الكويتيين المشاركين في عملية الاكتتاب العام لـ 50% من اسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والذي تم تغطيته بنسبة تفوق 850%، حيث تم توزيع الآسهم المطروحة بالتساوي بعدد 70 سهماً لكل مواطن كويتي مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 8 سبتمبر 2019 ومن ثم تم دعوة المواطنين بذات التاريخ لسداد قيمة هذه الأسهم في الفترة التي امتدت من 1 اكتوبر حتى 1 ديسمبر والتي صاحبتها حملة اعلامية توعوية.

وتم توزيع وتخصيص الآسهم عبر خطوتين، في الخطوة الأولى تم توزيع 70 سهماً لكل مواطن كويتي مارس حقه بسداد قيمة الأسهم المخصصة له (أو اقل) وعدد المواطنين الذين مارسوا هذا الحق هو 82,777 وتم توزيع 5,772,592 من اسهم الطرح عليهم.

وفي الخطوة الثانية تم تخصيص فائض الأسهم (وهي الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل بعض المواطنين الكويتين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ في 8 سبتمبر 2019 نتيجة لعدم ممارستهم حقهم بسداد قيمة الآسهم خلال «فترة السداد والاكتتاب في فائض الآسهم») وعددها 94,615,283 سهماً، للمواطنين الذين طلبوا الاكتتاب في فائض الأسهم. وتم تخصيص فائض الأسهم للمكتتبين فيها على ا?ساس النسبة والتناسب بين العدد الاجمالي للا?سهم غير المسدد قيمتها «فائض الأسهم» وبين العدد الاجمالي للا?سهم المكتتب فيها بالزيادة. وقد بلغ معدل التخصيص 0.11050 اي بنسبة 11.05%.

ولاحتساب عدد الآسهم التي تم تخصيصها من فاض الآسهم يتم ضرب عدد الأسهم الاضافية المطلوبة من المكتتب (أي التي تتجاوز الـ70 سهم) بمعدل التخصيص والناتج هو عدد الأسهم التي تم تخصيصها من فائض الأسهم للمكتتب.

