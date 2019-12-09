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مال وأعمال

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«التجارة»: تلقينا 2040 طلب إيداع علامة تجارية نوفمبر الماضي


أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 2040 طلب ايداع علامة تجارية عبر البوابة الالكترونية خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقالت الوزارة انها انجزت 905 معاملات طلب تسجيل علامة تجارية و807 معاملات نشر علامة تجارية وثلاث معاملات لتسجيل علامة تجارية واصدار شهادة لها. واضافت انها انجزت 243 معاملة تجديد العلامات التجارية و345 طلب تأشيرة بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيل وتغيير اسم وكيل التسجيل. واشارت الى انجاز 607 معاملات نشر تجديد العلامات التجارية اضافة الى تلقيها 15 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 40 تظلما مبينة انها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة بواقع 249?3 الف دينار (نحو 822 الف دولار).


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