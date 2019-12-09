مال وأعمال

كشف مسؤولو الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، عن خطط مجلس ادارة الاتحاد لمساعدة العاملين في القطاع على الامتثال الى القوانين والقرارات الجديدة التي تفرضها الجهات الرقابية في الكويت، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، حيث يعمل الاتحاد حالياً على العديد من الملفات التي ترفع من مستويات امتثال القطاع الى القوانين والقرارات الحكومية في شأن سوق الذهب والمعادن الثمينة وعلى رأسها الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عبر تأهيل 2500 مواطن كويتي للعمل كمراقبي التزام.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد، عدنان الأربش، ان المجلس بتشكيله الجديد سيعمل وفق استراتيجية متكاملة تربط القطاع بالجهات الرقابية في سبيل البحث عن افضل الممارسات التجارية بما يخدم مصلحة العملاء والشركات في ذات التوقيت، اذ سيكون الاتحاد حلقة الوصل القوية بين الحكومة والعاملين في السوق.

ونوه الأربش ان خطط الاتحاد في ذلك الجانب ترتكز على اثراء العلاقة بين الشركات العاملة في السوق.

