مال وأعمال

اختتمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت شراكتها الاستراتيجية لتحدّي البرمجة Hackathon الذي نظّمته أكاديمية CODED على مدار 24 ساعة متواصلة، وهدف إلى تطوير المهارات البرمجية لدى المشاركين في إطار اجتماعي وأكاديمي مميز. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية المُمتدة مع أكاديمية CODED تأتي ضمن استراتيجيتها للاستدامة اتجاه المُساهمة بتنمية قطاع التعليم في الدولة، والتي تهدف من خلالها بشكل رئيسي إلى دعم وتطوير منظومة الإبداع التكنولوجي لدى الفئات العمرية المختلفة، وخاصةً فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم التكنولوجية والبرمجية التي تُمثّل أساس العصر الرقمي الحديث.

وبينت زين أنها قامت بالمشاركة في تكريم الفائزين في تحدّي «الهاكاثون» للبرمجة الذي نظّمته أكاديمية CODED، والذي هدف بشكل رئيسي إلى توفير بيئة تنافسية اجتماعية للمُشاركين للتحدي فيما بينهم على مدار 24 ساعة متواصلة، وذلك لتصميم حلول برمجية مُبتكرة لتخطي مجموعة من المشكلات التقنية، وذلك مع توفير موارد محدودة لهم ووقت محدود بأربع وعشرين ساعة فقط، ما نتج عن تطوير مهارات المشاركين في مجالات العمل الجماعي وحل المشكلات والمهارات القيادية والبرمجية المختلفة.

