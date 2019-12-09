مال وأعمال

احتفل بنك الكويت الوطني بتنظيم سباق المشي الخامس والعشرين، والذي شهد عروضا متنوعة واستثنائية احتفالاً باليوبيل الفضي للسباق. وجددت الجماهير المشاركة ثقتها بالسباق بأعداد كثيفة وغير مسبوقة محتفلة بمرور ربع قرن على انطلاق هذا الحدث الرياضي الجماهيري الذي ينجح كل عام في تحويل الكويت إلى مهرجان رياضي وصحي ضخم.

وقد شهد الحفل الختامي تتويج 100 فائز بالمراكز الأولى للفئات العشر المتنافسة. وذلك بمشاركة وحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في مقدمة المتسابقين إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية.

كما انضم إلى السباق كل من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان براك المرزوق ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني ومدير عام مجموعة العمليات محمد الخرافي والمدير العام لقطاع السيارات في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين لوران بيرنيه للاحتفال مع الفائزين في حفل الختام.

وفي تعليقها على الحدث، قالت مساعد مدير عام، إدارة التواصل والعلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر إن سباق بنك الكويت الوطني للمشي تحول اليوم إلى حدث استثنائي في ذاكرتنا جميعا بمناسبة مرور 25 عاما على انطلاقه. وهذه مناسبة لنؤكد لجميع الأوفياء لهذا السباق وهم بالآلاف أننا ملتزمون معهم بمواصلة السباق لأنهم جزء من تاريخه وسبب في استمراريته ونجاحه، فشكراً لهم جميعاً.

ولفتت المطر أن اليوبيل الفضي للسباق اخترناه أن يكون مغايرا وأن يشعر المشاركون أننا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى من عمر السباق الذي بدأ في العام 1994 مع حوالي 600 مشارك ونجح اليوم في استقطاب ما يزيد عن 19600 مشارك.

كما لا بد ونحن نحتفل أن نستذكر السنوات الماضية والتي نجحت كل منها على حدة في أن تكون حدثاً مميزا واستثنائياً نتشارك به مع مجتمعنا الذي نعتز به ونفخر.

