مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، وإحدى شركات مجموعة STC، عن رعايتها الرئيسية لملتقى B2B 4 SME للسنة الثانية على التوالي الذي سيقام اليوم الإثنين 9 ديسمبر في حديقة الشهيد 2 «التوسعة الجديدة»، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقرها الرئيس مع منظم الملتقى الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الإدارة التنفيذية حيث مثّل VIVA أحمد النويبت من قسم العلاقات العامة. وستشارك VIVA في الملتقى، عبر جناح خاص لقطاع الشركات وذلك لتقديم أحدث الحلول التقنية والصوتية والرقمية للأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ، التي تساعدهم على تنمية أعمالهم وتطويرها وتوفر لهم مرونة ويسر في تنفيذ معاملاتهم.

