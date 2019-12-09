مال وأعمال

افتتح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، محطتين جديدتين لتعبئة الوقود في مدينة صباح الأحمد السكنية، تم تشييدهما وفق أحدث التصاميم العصرية. وأكد البدر بالمناسبة أن الشركة تدشن بافتتاح هاتين المحطتين مرحلة جديدة من تاريخ خدماتها المقدمة للجمهور، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عشر محطات أخرى، تسع منها في مدينة صباح الأحمد، وواحدة في منطقة الوفرة. وأشار في هذا الصدد إلى أن المحطات الجديدة تشكل نقلة نوعية كبيرة، سواء على مستوى الارتقاء بجودة وتنوع الخدمات التي تقدمها الشركة عبر المحطات التابعة لها، أو ما يتعلق بمراعاة الجانب البيئي، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المحطات تم بتصاميم هندسية حديثة وجذابة، وسوف تعمل بتقنيات رقمية متطورة. ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في الشركة غانم العتيبي إن شركة المجموعة المشتركة هي التي نفذت إنشاء المحطتين رقم 141، و142، بموجب عقد مع «البترول الوطنية»، مضيفا أن مضخات الوقود التي تم تركيبها تنتمي للجيل الأحدث والذي تصنعه شركة Tokhiem الفرنسية، ويمتاز بسرعة تدفق يصل إلى (36-40) لتراً بالدقيقة. ونوه إلى أن المحطات الجديدة تحتوي على وحدة لاسترجاع البخار لديها القدرة على التقاط الأبخرة أثناء ملء خزان السيارة بالوقود، عبر أنابيب للتهوية، ثم تكثيف هذه الأبخرة وإعادتها إلى الخزان، وتقوم وحدة استرجاع البخار باستخلاص الهواء النظيف من هذه الأبخرة بنسبة تصل إلى 95% قبل انطلاقه في الجو للحد من تلوث الهواء. وأشار العتيبي إلى أنه تمت الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة الشمسية العالمية، وذلك من خلال تركيب ألواح شمسية في المحطات الجديدة تنتج ذاتياً 30% من استهلاك المحطة للكهرباء.

