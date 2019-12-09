مال وأعمال

حصد البنك الأهلي المتحد للمرة الثالثة جائزة أفضل بنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2019 من قبل مجلة ذي بانكر بالتعاون مع مجلّة برايفيت ويلث مانيجمنت.

وهما المجلتان الرائدتان التابعتان لمجموعة فاينانشال تايمز، وتقدمان جوائز الخدمات المصرفيـــة الخاصــــة العالمية تكريما للمؤسسات المصرفية التي حققت نجاحا في استراتيجيات النمو والحلول الاستثمارية الملائمة ومستوى الخدمات المقدمة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات طبقا للمعايير العالمية. تم الاختيار النهائي للفائزين من قبل لجنة مكوّنة من 16 عضوا مستقلّاً من أعضاء لجنة التحكيم الذين يتم تعيينهم من قبل المجلّتين المعنيتين بقطاع الخدمات المصرفية الخاصة. وأُتيحت الفرصة أمام أعضاء لجنة التحكيم لمراجعة العديد من عناصر تميز الخدمات المصرفية الخاصة التي يقدمها البنك الأهلي المتحد والتي تتراوح بين الابتكار، وإدارة الثروات العائلية بشكل متميز، والمبادرة فى تقديم الخدمات والمنتجات والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

