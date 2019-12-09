اقتصاد مصر

انطلقت بالقاهرة أمس فعاليات المؤتمر المصرفي العربي الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت شعار «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي»، حيث يبحث المؤتمر العديد من الملفات التي تهم المصارف العربية، وسيتم على هامشه تكريم أحمد عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمنحه جائزة الرؤية القيادية لعام 2019.

يحضر فعاليات المؤتمر المصرفي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والدكتور محمد معيط وزير المالية المصري ورانيا المشاط وزيرة السياحة وغادة والي وزيرة التضامن وعلي مصيلحي وزير التموين، ويشارك في المؤتمر، نحو 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب، وخبراء اقتصاديين، أبرزهم السيد جواد بوخمسين رئيس مجموعة بوخمسين القابضة، وعماد بوخمسين الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

في البداية دعا الشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية إلى ضرورة تحييد القطاع المصرفي العربي عن أي تقلبات سياسية ليواصل دوره في دعم الاقتصاد العربي وقال رئيس اتحاد المصارف في كلمته إن قيادات العمل المصرفي العربي عليهم العمل على تنفيذ خطط لحماية القطاع المصرفي العربي لخدمة الاقتصادات.

وهنأ الشيخ الجراح في كلمته طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بمناسبة التجديد له في منصبه لولاية جديدة كما أشاد رئيس الاتحاد في كلمته بالسياسات المالية والمصرفية المصرية التي أدت إلى نمو الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وثمن أيضا برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي حقق نجاحا كبيرا وأصبح نموذجا يحتذى به.

كما أشاد الشيخ محمد الصباح ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنه نجح في خفض العجز في الموازنة العامة وتحقيق استقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحقيق فائض نقدي بلغ 45 مليار دولار.

وأضاف الصباح إلى دور الاتحاد العربي في تطوير الخدمات المصرفية في العالم العربي بالترويج لقطاعات مثل السياحة والتجارة، مطالبا بضرورة التوحد من أجل وضع السياسات اللازمة للوقوف أمام أي عوائق سياسية.

وفي كلمته أكد جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية كبيرة أشادت بها المؤسسات الدولية وحذر طربية في كلمته من استمرار الاضطرابات في بعض الدول العربية وتأثيراتها السلبية على نمو الاقتصاد العربي.

