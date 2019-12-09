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اقتصاد مصر

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البنك الدولي: معدلات النمو في الدول العربية لا تلبي معدلات النمو السكاني


أكد محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، إن معدلات النمو في الدول العربية مازالت لا تلبي معدلات النمو السكاني عربيا، حيث إن معدلات النمو عربيا 0.6% وهي نسبة لا ترتقي بالاحتياجات العربية وأضاف محيي الدين أن التحول الرقمي يزيد من فرصة النمو الاقتصادي عربيا، مشيرا خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية إلى أهمية التحول الرقمي في التعاملات المختلفة في الدول العربية، مؤكدا أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة وأشار محيي الدين إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الثروات والدخل وذلك لوجود تفاوت كبير في توزيع الثروات والرواتب، مضيفا أنه يجب السيطرة على نسب الفقر المدقع والتي زادت خلال الفترة الماضية.


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