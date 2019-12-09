اقتصاد مصر

كرم اتحاد المصارف العربية، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تم منحه جائزة «الرؤية القيادية لعام 2018» تقديراً لجهوده وانجازاته وعطائه ودوره الرائد في إدارة السياسة النقدية في المملكة وانجازات مؤسسة النقد العربي السعودي على المستويين الإقليمي والدولي. جائزة «الرؤية القيادية» هي أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية على مستوى العالم العربي، وقد تمّ منح الخليفي هذه الجائزة بإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت – الجمهورية اللبنانية يوم الخميس 5/10/2019، وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية. حضور رفيع حظي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد بالقاهرة بحضور رفيع المستوى لفعالياته حيث حضر الافتتاح محمد معيط وزير المالية المصري والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وعلي مصيلحي وزير التموين والمستشار محمد حسام وزير العدل فضلا عن نخبة من رؤساء البنوك العربية بالإضافة إلى د. محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي وعدد من كبار المصرفيين.