اقتصاد مصر

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن الأحداث السياسية في المنطقة تؤثر على عمل البنوك المركزية في ظل الترابط الشديد بين الجانبين، موضحا أن الاقتصاد المصري يتأثر كثيرا بالأحداث في المنطقة بالنظر إلى وجود ملايين المصريين يعملون بهذه الدول خاصة في السعودية والإمارات.

وأشار «عامر» خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي، إلى أن التأثير المباشر للأمور السياسية تجسد في عدة فترات ودول مثل ما شهدته مصر في السنوات الأولى من العقد الحالي، حيث انعكست الاضطرابات على المؤشرات الاقتصادية وأدت إلى خسارة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ، وأوضح أن عجز الموازنة وصل إلى 16% كما أن مؤشرات ميزان المدفوعات ومؤشرات الاستثمار تراجعت بشكل كبير، لافتا إلى أن الأحداث بداية من 2011 تتطلب التقييم بدقة حتى يتم تحقيق دروس مستفادة منها.

