اقتصاد مصر

أشاد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة والرئيس التنفيذي للمجموعة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب عماد بوخمسين بتنظيم مصر لمؤتمر المصارف العربية الذي بدأ أعماله أمس بالقاهرة، مشيرا إلى أن مصر بلد الأمن والأمان، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر جعلها في مصاف الدول العربية التي تحقق نمواً اقتصاديا كبيرا مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية.

وقال بوخمسين إن مصر حققت نجاحا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي الذي يمثل حجر الزاوية للنهوض بالدول مشيرا إلى أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق الاستقرار والتنمية ونقل مصر نقلة كبيرة نحو مصاف الدول الأكثر نموا كما أشاد بالدور الكبير الذي قام به المصرفي البارز طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي إضافة إلى التطوير الشامل الذي شهدته البنوك المصرية، ووجه بوخمسين التهنئة لطارق عامر على تجديد الثقة بة محافظا للبنك المركزي لدورة ثانية.

كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والذي جعل من هذا الكيان أداة فاعلة مثمرة في دفع ودعم العمل العربي المصرفي المشترك وكذا الدكتور جوزيف طربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الذي قاد الاتحاد لتحقيق طفرة هائلة مكنته من تبوؤ مكانة متميزة على الساحة الدولية.

وأثنى بوخمسين على تكريم الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بحصوله على جائزة الرؤية القيادية لعام 2019 مؤكداً انه تكريم صادف أهله.

كما ثمن بوخمسين جهود محمد الاتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ودعمه للمصرفيين العرب.

وفي ختام تصريحاته أشاد بوخمسين بالجهد الدؤوب لإدارة وسكرتارية اتحاد المصارف العربية ببيروت على رأسهم وسيم فتوح أمين عام الاتحاد.

