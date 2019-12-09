اقتصاد مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2015، وسجل نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 16،5% في 2014 إلى 8,2% في 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي في 2019 بدلاً من عجز أولي 8,4% عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13,3% إلى 7,5%، ومعدل التضخم من 36% إلى 3,4%، وارتفع معدل النمو من 4,4% إلى 5,6% ونستهدف 7% بحلول 2022، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حالياً.

قال الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي المنعقد بعنوان: «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي» بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39،4 مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019.

