مال وأعمال

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن تعليمات بنك الكويت المركزي لحوكمة الرقابة الشرعية التي تعد الأفضل على مستوى العالم، وهو الأمر الذي رسخ متانة القطاع المصرفي الاسلامي المحلي وعزز سلامته المالية واستقراره، كاشفاً النقاب خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي انطلقت أعماله، أمس، عن تقديم «المركزي» طلبا لمجلس الامة لتعديل قانون البنك تمهيدا لانشاء هيئة رقابة شرعية مركزية لديه، موضحاً أن ذلك سيؤسس مرجعية في هذا المجال، والطلب الآن في مرحلة متقدمة لاستصداره من مجلس الأمة.

وأكد الهاشل حرص «المركزي» على بناء القدرات وتأهيلها للعمل في صناعة المالية الاسلامية، إذ يتواصل مع الجامعات لحثها على تطوير المناهج لتخريج المؤهلين للعمل في هذه الصناعة كما استحدث شهادة معتبرة في مجال التدقيق الشرعي ملزمة لجميع من يتصدى لهذه المهمة.

ولفت الهاشل إلى ضرورة أن تختتم الصناعة المالية الاسلامية مرحلة النشأة الاولى وتستهل انطلاقتها للعالمية ما يستدعي منها اتباع 3 مسارات متزامنة هي سد الثغرات والبناء على المبادئ والابتكار والابداع.

وأشار في كلمته خلال افتتاح مؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي انطلقت أعماله، أمس، إلى أهم التحديات والصعوبات امام الصناعة المالية الاسلامية اضافة الى بعض الملاحظات التي رصدت في هذا القطاع والتي من بينها : أنه من بين 8 علماء يشغلون مناصب في 30 هيئة شرعية مختلفة، فضلا عن ان هناك ثلاثة علماء يشغل كل منهم عضوية سبعين هيئة شرعية على الصعيد العالمي.

وأكد أهمية تعزيز استقلال الرقابة الشرعية ومهنيتها والتسامي باعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية مضيفا «نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها ما قد يودي بالمصداقية ويأتي على الثقة في المالية الاسلامية».

ربع الوظائف

وقال انه بامكان «المالية الاسلامية» في حال قامت على مبادئها توفير ربع الوظائف المطلوبة عالميا خلال عقد ونصف العقد، معتبراً أن محاكاة المنتجات التقليدية مقاربة خطأ تحجم دور المالية الاسلامية وتحد من قدرتها على الابتكار.

وفيما يخص المسارات الواجب على «المالية الاسلامية» اتباعها، قدم الهاشل في المسار الاول «سد الثغرات» والتي من اهمهما نقص العلماء وضعف الحوكمة وتركز المنتجات معتبراً أن الثغرة الكبرى هي ندرة العلماء الذين يجمعون بين التمكن من الفقه والاحاطة بالعمل المصرفي والمالية. وعن الثغرة الثالثة قال ان التركيز الشديد على منتجي المرابحة والإجارة ما يفوت كثيرا من الفرص لاسيما ان الكثير من الاصول المعروضة للمرابحة هي سلع استهلاكية مستوردة لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية. وبالنسبة للمسار المتعلق بالانطلاق من المبادئ اكد ان مبادئ المالية الاسلامية تحظى بقبول عالمي لدورها في التنمية الاقتصادية المستدامة وارتباطها باصول حقيقية ومشاركتها الارباح والخسائر وانخفاض مستوى التعليم وتلوث المناخ «مفاسد» يتعين دفعها ويرى في تنويع الاقتصاد.

وأوضح الهاشل أنه بعد عقود من العمل لم يتعد نصيب «المالية الاسلامية» 2 في المئة من المالية العالمية.

وطالب باعتماد (المالية الاسلامية) منظورا شاملا يضع الانسان في مركز الاهتمام ويرى في قضايا ارتفاع البطالة وتأخر البحث العلمي ودعم القطاعات المنتجة وتمويل المشاريع الصغيرة وتبني التقنيات مصالح يتوجب جلبها.

وشدد على ان محاكاة المنتجات التقليدية هي مقاربة خطأ في اساسها تحجم دور (المالية الإسلامية) وتحد قدرتها على الابتكار.

واشار الى انه فيما يتعلق بمسار الابتكار والإبداع فان العالم يشهد اليوم عصر الثورة الصناعية الرابعة وهي فرصة للمؤسسات التي تدرك حجم التحولات وتحسن التعاطي معها وهي في ذات الوقت خطر وجودي على المؤسسات الجامدة ضيقة الافق.

ولفت الهاشل الى دور «المركزي» واسهاماته في دعم (المالية الاسلامية) محليا وعالميا اذ تبلغ البنوك الاسلامية نصف القطاع المصرفي عددا وتقترب من النصف حجما بعد ان سمح بتحول البنوك التقليدية التي ترغب في العملِ المصرفي الاسلامي وتحقق ذلك بالفعل لبنكين كويتيين ما انعكس بالايجاب على قطاعات أخرى.

إبداع وابتكار

بدوره، أوضح مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية، عبدالستار القطان أن شورى تطمع أن يتجاوز مؤتمر شورى الفقهي أهداف التأصيل والابتكار لمنتجات التمويل الإسلامي، ليصل إلى منتجات سهلة ذات مرونة تستوعب تنوع ظروف العملاء وحاجة الأسواق، وإلى تحقيق قيمة علمية مضافة في مجال التمويل الإسلامي الحديث. وأشاد القطان برعاية بنك الكويت المركزي للمؤتمر عدة مرات وبتعاون أبرزُ المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية كالبنك الإسلامي للتنمية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية مع شورى في تنظيم المؤتمر على مدى السنوات الماضية، ومشاركة كبار العلماء والفقهاء والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية الذين يمثلون أبرز المجامع الفقهية الدولية والمجالس الشرعية العالمية.

وقال القطان لابد من ملاحظة أن قضايا التمويل الإسلامي مثل كثير من المستجدات سواها لا يكفي فيها النظر في تفسير النصوص الشرعية، بل لا بد من أخذ المآلات المنتظرة وإمكانية التطبيق في الحسبان، والاختيار أحيانا كثيرة هو بين تقديم بديل (يغني عن الحرام الصريح، لكنه لا يبلغ المستوى الشرعي الأمثل، أو عدم تقديم أي بديل، والاستمرار في الوضع الراهن المحرم بلا ريب. كما أن أخذ إمكانات التطبيق في الحسبان عند صياغة بدائل إسلامية في التمويل يفتح مجالا إضافيا لاختلاف الاجتهادات المالية المعاصرة، وهو يتطلب ان نتقبل اختلاف الرأي بين العلماء.

تكييف وتأصيل

وتلا ذلك بدء أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت بعنوان «المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة»، والتي تهدف إلى التوصل إلى تكييف وتأصيل فقهي سديد للسهم يعين على صحة تصور ماهيته وحل الإشكالات المتعلقة به، وحسم النزاع الفقهي في بعض الاحكام ومتعلقاتها، عبر الإجابة على عدد من الأسئلة أهمها هل السهم حصة شائعة في موجودات الشركة يمتلكها حاملها؟ أم هو ورقة مالية تعكس حصة في موجودات الشركة دون تملك حامله لشيء منها؟ أم أنه مجرد ورقة مالية تثبت لمالك السهم حقاً في الريع «الأرباح» التي تعلن عنها الشركة وتقرر توزيعها على حملة أسهمها، حيث تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن ذمم الشركاء وحملة الأسهم.

وناقش المشاركون في الجلسة الثانية موضوع حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها. وتعرف الغرامة لأنها الخسارة وغرمه أي ألزمه ما لا يجب عليه وقيل هي ما يلزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً، ويبحث هذا المحور في غرامة التأخير وهي ما يُلزمُ الدائنُ مدينه بدفعه في حال تأخره عن السداد في التاريخ المحدد لذلك. والمشتهر من هذه الغرامات ما تفرضه بعض البنوك الإسلامية على عملائها في حال تأخرهم في سداد ما عليهم من مستحقات للبنك على سبيل المماطلة. حيث استقر الرأي الفقهي على تحريم إلزام العميل المدين بشرط جزائي يتضمن إلزامه بأداء تعويض نقدي للدائن في عقود البيع والإجارات عند تأخره في سداد الثمن أو الأجرة.

كما أن المؤسسات المالية الإسلامية تواجه إشكالاً في عقود البيع أو الإجارة التي تبرمها مع جهات أقوى منها وتكون جهات حكومية غالباً، تلزم فيها المؤسسة بصيغة عقد يتضمن غرامة تأخير أو تكون ملزمة بنموذج العقد الموحد المعتمد من الجهات الرقابية.

150 مليون فرصة عمل في 15 عاماً

أوضح الهاشل أن الدراسات أشارت إلى أن المالية الإسلامية إن قامت على مبادئها، وأولّت مزيدًا من اهتمامها شطر السّلم والاستصناع والشراكة، فسوف يُـمكنها توفير 150 مليون فرصة عمل خلال 15 عاماً وهو ما يمثل ربع الوظائف المطلوبة عالميًا.

%68 من الأصول.. «مرابحة»

أشار الهاشل في حديثه عن ثغرات الصناعة المالية الإسلامية إلى أن التركز الشديد لأصولـها في قلة من المنتجات، حيث 68 في المئة من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة ثم 14 في المئة تتركز في الإجارة، أما بقية المنتجات الأخرى -على تنوعها- فلا يتخطى نصيبها 18 في المئة، وفي ذلك تحجير لواسع الشرع، وفوت لوافر الفرص، لاسيما أن كثيرا من الأصول المعروضة للمرابحة ماهي إلا سلع استهلاكية مستوردة، لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية.