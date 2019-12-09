مال وأعمال

تحت رعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، تم تكريم بيت التمويل الكويتي «بيتك» لشراكته الاستراتيجية للمؤتمر، وتقديرا لدوره البارز في تطوير صناعة التمويل الاسلامي. وتسلم الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيتك»، مازن الناهض التكريم من محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل.

وضمن فعاليات المؤتمر، أدار فضيلة الشيخ د. سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك»، الجلسة الأولى بعنوان «المشاركة المتناقصة لتمويل الاصول الثابتة».

وحضر المؤتمر مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لبنوك اسلامية محلية واقليمية، ونخبة من أبرز علماء الشريعة ورؤساء هيئات الفتوى في المؤسسات المالية، وخبراء الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية، وأساتذة أكاديميين في الشريعة والقانون والاقتصاد على المستوى العالمي.

