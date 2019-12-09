مال وأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن الكويت استطاعت خلال المراحل السابقة من خطة التنمية التغلب على الكثير من المصاعب التي كانت موجودة بالسابق.

كما وأنها نجحت في إقرار مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات، خاصة ما يتعلق بالقطاع الصناعي، ومنها على سبيل المثال (سكن العمال داخل المصانع)، ومد أمد شهادات الضمان للمصانع.

وأشار الروضان خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي اقيمت على هامش مؤتمر ومعرض جسور، الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتية امس تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد إلى اننا نعمل بشكل استراتيجي في اجراء اصلاحات مختلفة في الشأن الاقتصادي ومن بينها القطاع الصناعي الذي يعد جزءاً مهما منها، موضحا أن مؤشر تحسين بيئة الاعمال هو المؤشر الذي باتت تتنافس فيه دول العالم وليس الارقام، فهذا المؤشر يدار من خلال البنك الدولي الذي يقوم بإرسال فرقه إلى مختلف الدول لتقييم الاجراءات واستطلاع آراء القطاع الخاص والمجتمع المدني للتأكد من سهولة بيئة الاعمال بالداخل، إلى جانب وجود مؤشرات فرعية أخرى أهمها مؤشر البدء بالاعمال التجارية.

تحسين بيئة الأعمال

ولفت إلى أن الكويت نجحت بالفعل في تحسين مؤشرات بيئة الاعمال لديها، حيث ارتفع مستواها من المركز 175 على مستوى العالم قبل 4 سنوات، إلى المركز 83، فيما من المتوقع أن تصل الكويت إلى مستويات الثلث الأول على العام بحلول العام 2022.

وأكد الروضان على ان الكويت ماضية في خططها نحو تعزيز دور الصناعة، حيث من المقرر أن ترى مدينة «الشدادية الصناعية» النور في 2022، لتكون أول مدينة صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب مدينة النعايم التي يجري التحضير لها بالتعاون مع عدد من الدول المستثمرة الصناعية.

لافتاً في هذا الخصوص إلى توقيع الكويت اتفاقيات تعاون مع كل من تركيا والصين، إذ وبعد إنجاز هذه المدن لن تكون هناك ندرة بالاراضي الصناعية في الكويت.

وزاد الروضان اننا بدأنا في تطوير اداء وتم وضع خطة متكاملة للاسواق التي نستهدفها لتصدير منتجاتنا.

المنقذ الاقتصادي

بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي ان القطاع الصناعي هو المنقذ لاقتصاد الدولة، ولذلك يجب تكاتف الجهود من أجل تطويره، لافتا الى انه يجب على القطاع الخاص ان يكون جسورا لكي يصل إلى أهدافه بالجهاز الحكومي وألا يكون مترددا في اتخاذ القرارات ولكن هذا ليس مدعاة للخوف.

وأشار إلى أن ما يقال عن وجود شح في الأراضي الصناعية غير صحيح فلدينا نحو 8 كيلو مترات مربعة أراض صناعية، ولكن الحقيقة أن هناك أراضي بدون خدمات تحتية. وأوضح تقي ان هناك علة في إحدى مواد قانون الصناعة تعيق تطويره، ويجب التقدم بطلب بتغييره بجهود متكاتفة من اتحاد الصناعات والقطاع الخاص. وأفاد أنه يجب خلق نظام واحد لإنجاز المعاملة الصناعية للتخلص من الدورة المستندية الطويلة والمعقدة حيث إن المعاملة تمر بنحو 8 أنظمة وكل نظام له دورته المستحدثة الطويلة. ولفت تقي الى ان ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك في فحص الأشباه لشحنات المصانع غير مقبول حيث يقومون بفحص 100 في المئة من الشحنات المتماثلة. وبين انه تم الاتفاق أخيرا على قائمة مصانع مثالية لفحص 20 في المئة فقط من شحناتهم المماثلة.

