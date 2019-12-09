مال وأعمال

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اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الخطة الخمسية القادمة 2020/2025 سوف تحل اشكاليات تشابك بعض اختصاصات الوزارات وتعقيد الدورة المستندية بالكويت وذلك من خلال تحويل العمل من «حكومة الكترونية» إلى «حكومة رقمية» أو «ديجيتال»، وذلك بهدف فك التشابك بالاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة. وقالت العقيل خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي اقيمت على هامش مؤتمر ومعرض جسور، الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتية امس تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي،وجمع كبير من الصناعيين ان الصناعة تعد ركيزة مهمة، وهي إحدى الركائز السبع لخطة التنمية في الكويت. واضافت أن خطة التنمية في الكويت تسير على حسب المخطط لها، حيث شهدت الخطة الخمسية الاولى إطلاق عدد من التشريعات الجديدة، وتأسيس مؤسسات جديدة، فيما شهدت الخطة الخمسية الثانية العديد من مشاريع البنية التحتية والمنشآت والجسور وشبكات الطرق والخطوط السريعة، والمدن الاسكانية الجديدة (على غرار مدينة سعد العبدالله التي تعد اول مدينة ذكية في الكويت )، ومدينة صباح السالم الجامعية.

قفزات نوعية

وتابعت العقيل تقول إن الخطة الخمسية الثالثة التي ستمتد خلال السنوات 2020 -2025 ستشهد قفزات نوعية تهدف إلى تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري واستثماري جاذب بالمنطقة.

وزادت العقيل ان «في الخطة الخمسية القادمة سنشهد تراجع الحكومة عن دورها التقليدي كـ «مشغل» و«مدير»، إلى «منظم»، حيث من المقرر أن تترك الحكومة دورها للقطاع الخاص الذي سيعمل كشريك للدولة داخل الخطة لتحقيق رؤية سمو الامير.

واشارت العقيل الى أن القطاع الصناعي يعاني من إقبال الشباب الكويتي على العمل فيه، وذلك في ظل تمتع الوظيفة الحكومية بالكثير من المزايا، إذ وبغض النظر عن الرواتب الحكومية المرتفعة، فهناك مزايا أخرى تتمثل في حصول الموظفين الحكوميين على بعثات دراسية، ومرونة اكبر بالعمل مقارنة بالعمل في القطاع الخاص الذي يتطلب القوة والالتزام، لذا نجد أن الكثير من خريجي الهندسة الصناعية لا يرغبون بالعمل في القطاع الصناعي وينتظرون دورهم للعمل بالحكومة للاستفادة من مزايا الوظيفة الحكومية.

وأكدت العقيل على ضرورة توحيد جدول الرواتب في جميع الجهات الحكومية بما يتناسب مع القطاع الخاص، على أن يتم وضع ضوابط لتوحيد المزايا بينهما، ودعت إلى خلق تناغم بين المؤسسات الحكومية في هذا الجانب. وقالت إن القطاع الصناعي يعاني من إجراءات العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن بينها الادارة العامة للبيئة، والادارة العامة للجمارك، وبلدية الكويت، لافتة إلى أنه يجري إعادة النظر في قانون البيئة الذي يحتوي على الكثير من الملاحظات، لا سيما الغرامات المرتفعة وآلية فحص العينات..وغيرها.

وألمحت العقيل إلى أن جذب المستثمر الاجنبي إلى الكويت يتطلب بداية رفع العقبات وتحسين بيئة الاعمال، مبينة أن تحسين بيئة الاعمال ورفع مستوى التنافسية، هما أساس نجاح خطة التنمية بالكويت، لذا فهناك العديد من المبادرات التي يجب أن نسير عليها لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار البشري وتحسين شبكات النقل للوصول بالكويت إلى مركز مرموق على مستوى دول العالم.

الصناعة.. مشاكل

من جانبه نصح رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي كل من يفكر بالصناعة بالكويت أن لا يبدأ العمل، لأن الصناعة في ذيل اهتمامات الحكومة بالكويت.

وأشار الخرافي إلى أن الصناعة في الكويت كانت هي السباقة على مستوى دول المنطقة، حيث انطلقت الصناعة قبل 55 عاماً أي في العام 1965، حتى أن معظم الشركات الصناعية الناجحة والمدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية هي الشركات التي أسست في الستينيات والسبعينيات، لنخلد بعدها إلى النوم.

وأضاف أن الحكومة تتشدق بمدينة الشدادية الصناعية، رغم أنها ليست مدينة صناعية، فهي مجرد ارض او بلوك لا يتعدى مساحتها 5 ملايين متر مربع، مبيناً أن الصناعة قد تسلمت «الشدادية» من الحكومة عام 2005 لكن هذه الارض لم تشهد حتى يومنا هذا أي خطوة فعلية، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة «النعايم» التي مضى على استلامها 10 سنوات.. والنتيجة «صفر». من جهة أخرى، استغرب الخرافي لجوء الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات والشركات الاجنبية لتأسيس المدن الصناعية الجديدة، مؤكداً ان الكويت التي أسست الشعيبة وصبحان في الستينيات لم تحتاج إلى الصين وغيرها، فلماذا نرى أنفسنا وبعد أكثر من 50 سنة من العطاء «ضعفاء».

وتابع قائلا ان «هيئة الزراعة» وزعت الكثير من الاراضي الزراعية في «كبد» و«ساحل الدوحة» و«الصليبية»، ثم اتجهت نحو «العبدلي» و«الوفرة»، بينما مازالت «هيئة الصناعة» غير قادرة على توزيع الاراضي على الصناعيين، مطالباً المجلس الأعلى للتخطيط بالتفكير بشكل مختلف إذا كانت تهدف إلى إيجاد صناعة جادة بالكويت.

واشار الى انه عندما نطلب من البيئة شهادة لمن يهمة الامر ندفع 500 دينار بينما يتم استخراجها مجانا من الداخلية او الغرفة كما انها تتعنت معنا في العقوبات على مخالفة في المصنع وقد تصل إلى الحبس.

