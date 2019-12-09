الإثنين 09 ديسمبر 2019 ,12 ربيع الآخرة 1441
رقم العدد:
3855
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
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