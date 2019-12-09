أول النهار

أكد سفير دولة قطر لدى الكويت بندر بن محمد العطية أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد هو بحق قائد الانسانية وربان سفينة الحكمة والدبلوماسية.

وأضاف أن سموه يواصل جهوده الخيرة لانهاء الازمة الخليجية وغيرها من ازمات المنطقة من دون كلل أو ملل متسلحاً بالتفاؤل ومتوشحاً بالأمل.

واستطرد قائلاً: لن تنفصم عرى الخليج بمشيئة الله بوجود سمو الشيخ صباح الأحمد الذي نسأل الله أن تكلل مساعيه بالنجاح، فهو ذخر الكويت والانسانية.

جاء ذلك في كلمة السفير العطية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر قال فيها: يسعدني ويشرفني وبلادنا، دولة قطر، تحتفل بيومها الوطني المبارك، ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني، الحكم في البلاد والتي توافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ان نستلهم فيها ذكرى الاب القائد المؤسس «طيب الله ثراه» وأن نستحضر فيها أن ما بناه على أساس متين من الوحدة والعزيمة والتطلع قد بلغ اليوم، بعون الله، على أيدي ابنائه وأحفاده المخلصين شأنا عظيما وتحول الى صرح نفخر به بين الأمم. ونحن إذ نحتفل بذكراه انما نرد الفضل لأهله فلولاه ما كانت قطر التي نشهدها الآن، قطر التاريخ والنهضة والتقدم والبناء.

واضاف: وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، يسعدني أن أتقدم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات وأصدقها لمقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، راعي النهضة الشاملة وقائد المسيرة المنتصرة الظافرة، وللحكومة الرشيدة والشعب القطري الأبي المؤازر لقيادته، المحب لوطنه، الحريص على بلوغ اسمى الغايات والمتطلع للمزيد من الانجازات كلما أشرقت شمس يوم جديد.

وزاد: إننا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، نفخر بما حققته دولة قطر من تطور ونماء في جميع المجالات، تدفعها ارادة واثقة وطموحة حيث تتوق دائما للأفضل وتتطلع للاعلى وتنتهز مناسبة ذكرى اليوم الوطني كل عام كنقطة رصد وتقييم للانطلاق نحو تحقيق المزيد من الانجازات نحو مستقبل زاهر بمشيئة الله.

نمو وتطور

واوضح العطية ان أول عنوان للنهضة والنمو والتطور هو التنمية وهذه لا تقوم الا على قاعدة راسخة وهي بناء الانسان المسلح بالعلم والمعرفة والشعور الصادق بالوطنية والانتماء للارض ومن أجل ذلك تولي دولة قطر جل اهتمامها لبناء الانسان بوضع مناهج متطورة ومتميزة تستنهض الفكر وتطور المعارف وتنمي شعور المواطنة من خلال دور علم تشع ثقافة وافكارا وابتكارا ولذلك كان على رأس اهداف رؤية قطر 2030 تحويل الدولة الى دولة متقدمة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة لتوفير الحياة الكريمة لابنائها بالسعي لتطوير اقتصاد متنوع يقوده استثمار الاقتصاد المعرفي الشامل مع دور بناء للقطاع الخاص ودور بارز للاستثمار الخارجي.

واستطرد قائلاً: وتشهد دولة قطر منذ اكثر من عقدين تنمية شاملة في البنية التحتية لا تخطئها عين الناظر أو الزائر لدولة قطر وقد زادت بوتيرة أسرع وارتفع معدلها في السنوات الأخيرة مع قرب استضافة دولة قطر لأكبر مناسبة كروية في العالم والأولى من نوعها التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وهي تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وهي نهضة، تمثلت في بنية انتظمت الدولة في البنيان والعمران، تمثلت في طرقها وشوارعها الحديثة وفنادقها وحدائقها المتميزة، كما تم انشاء أكبر وأحدث مطار في المنطقة «مطار حمد الدولي» الذي صنفته شركة «AirHelp» الدولية للطيران، هذا العام الأول على مستوى العالم من بين 132 مطاراً في جميع انحاء العالم، كما صنفت الشركة الخطوط الجوية القطرية كأفضل شركة طيران في 2019، بين 72 شركة طيران.

وذكر انه تم انشاء ميناء حمد الدولي الذي تم تجهيزه على أحدث المواصفات والنظم ويستطيع استيعاب اكبر السفن في العالم فكان هو الآخر بوابة لربط دولة قطر بالعالم، كما تم في العام الماضي افتتاح متحف قطر الوطني كصرح ثقافي وتحفة معمارية تزخر بالتراث العالمي وقد أصبح قبلة لزائري دولة قطر ومعلما بارزا لبدائع التراث العالمي الفريد بما يضمه من كنوز ويحتويه من مقتنيات فيما اصبح الاسطول الجوي القطري يجوب قارات العالم بأحدث الطائرات مقدما افضل الخدمات ومحققا سمعة طيبة بين افضل الشركات على مستوى العالم.

«كأس العالم»

وأردف السفير القطري قائلاً: كما شهد هذا العام أيضا افتتاح عدد من ملاعب كرة القدم الدولية المبنية على أحدث الطرز وأفضل المقومات لاستضافة كأس العالم وستشهد السنوات المقبلة باذن الله افتتاح العديد من المنشآت الرياضية والسياحية والفنادق وغيرها.. وكذلك شهد شهر سبتمبر الماضي اطلاق شعار مونديال قطر 2022 في الدوحة وعدد من العواصم الخليجية والعربية والعالمية وقد تضمن الشعار ربط دولة قطر بالهوية العربية والقطرية التي يعتز بها الشعب القطري ليكون كأس العالم في الدوحة فخراً لكل الخليج وكل العرب.

وزاد: لقد أصبحت دولة قطر بفضل من الله وتوفيقه تحفة معمارية وسياحية في الداخل وعلما يرفرف بالرفعة والتقدم في كل بقاع العالم برا وبحرا وجوا مشيرا الى أن اهتمام دولة قطر لم يقتصر على البناء والتنمية أرضا وانسانا بل كان لابد من التقدم بشأن ارساء دولة العدل والشورى والديموقراطية التي يؤكد عليها الدستور القطري حيث حرصت على تنظيم وتطوير اجهزة العدالة التي تكرس استقلال القضاء وتحقق العدل وترسي دعائم المجتمع الآمن المستقر سواء على مستوى المواطن وتنظيم شؤونه العدلية وقوانين الأحوال الشخصية والاسرة والطفل والشيخوخة أو على مستوى العمالة الوافدة بحيث تطورت القوانين لتتيح للعامل كامل حقوقه واستحقاقاته وحرية تنقله واختياراته وسفره وحيازة أوراقه الثبوتية وجميع التسهيلات التي تكفلها المواثيق الدولية.

وأكد ان دولة قطر مقبلة على استكمال مشروع المتطلبات الدستورية لانتخاب اعضاء مجلس الشورى بموجب الدستور الدائم لدولة قطر حيث صدر مرسوم اميري هذا العام بانشاء وتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى لاعداد القوانين والترتيبات للاشراف على التحضيرات للانتخابات في غضون عامين باذن الله.

ولفت الى ان ما حدث من تقدم في جميع المجالات في دولة قطر تشهد عليه المؤشرات العالمية حيث تحقق دولة قطر مستويات متقدمة في المؤشرات الدولية مثل مؤشر مكافحة الفساد ومؤشر النزاهة ومؤشر الحريات العامة وحرية الصحافة ومؤشر الشفافية وجميع مؤشرات الاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها واصبحت تحتل منذ سنوات مركز الدولة الاولى في العالم من حيث دخل الفرد ما خلق مجتمعا متماسكا ومستقرا وآمنا بحمد الله وتوفيقه.

وقال: ان قطر تسعى لاستقطاب الاستثمار الخليجي والدولي من خلال اجازة قوانين تمنح تسهيلات تنافسية، تختصر الاجراءات البيروقراطية وتمنح المزايا التفضيلية وتهيئ الاجواء لاستثمار آمن يستفيد منه المستثمر ويعود بالفائدة على البلد. كما تسعى لان تكون قبلة سياحية وترفيهية يساعد في ذلك منح تأشيرات الدخول بصورة ميسرة وافتتاح العديد من المرافق التي ستجعل دولة قطر جاذبة للسياحة، لافتا الى أن ذلك الرخاء الاقتصادي الذي حققته الدولة انعكس في المساعدات التي تقدمها دولة قطر للخارج في شكل هبات ومنح وقروض ميسرة وودائع انعكس في معظم دول العالم الثالث الشقيقة والصديقة للمساعدة في استقرارها ونمائها الاقتصادي كما تساهم دولة قطر عبر الهيئات الخيرية والهلال الأحمر القطري في أعمال الاغاثة في كثير من البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية او نزاعات عرقية أو كوارث طبيعية يتضرر منها السكان خاصة النساء والأطفال والشيوخ. وعلى صعيد مساهمة الدولة فكريا وثقافيا، قال: تنعقد في دولة قطر باستمرار المؤتمرات المحلية والدولية التي تقوم بها مراكز الدراسات المتخصصة والتي تهتم بقضايا الانسان والحرية والتنمية مثل الديموقراطية وحقوق الانسان ومكافحة الارهاب وحل النزاعات والعمل الانساني والتنمية المستدامة والسلام والصحافة والاعلام. وذكر أن قطر لا تحيد عن ثوابتها ومواقفها من قضايا أمتها العربية والاسلامية خاصة فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس كما ظلت تدعم جهود حقوق الاقليات المسلمة التي تتعرض للاضطهاد والتشريد في كثير من الدول. كما بقيت مواقفها ثابتة من حيث دعوتها للحل السلمي للصراعات الدامية في كل من اليمن وسورية وليبيا وفقا للقرارات الدولية وما تم الاتفاق عليه داخليا برعاية دولية واقليمية وظلت تدعو لاعادة الاستقرار والامن نظرا لتضرر الشعوب والمعاناة التي تواجهها جراء تلك النزاعات التي طال أمدها.

مجلس التعاون

واستطرد قائلا: لقد كانت دولة قطر وستبقى، بعون الله، حريصة على بقاء كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قويا موحدا.. تستظل بمظلته وتحرص على تطوره وتطمح لتحقيق الاهداف التي نشأ من اجلها، فهو كيان اصبح ملكا لكل شعوب الخليج التي تعتبره السياج المنيع لحمايتها والأمل في تحقيق وحدتها.. ولذلك كانت القيادة السياسية في دولة قطر ممثلة بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، تؤكد دائما على أن دولة قطر ستظل جزءا لا يتجزأ من المجلس وأنها مستعدة للحوار غير المشروط الذي يبني الثقة ويعيد اللحمة ويحفظ لكل دولة حق خياراتها دون التدخل في شؤون الآخرين أو التأثير على سيادتها وقراراتها. وزاد: وأخيراً، استضافت دولة قطر دورة «خليج 24» والتي اختتمت عرسها الكروي بالود والمحبة حيث اجتمع فيها شمل دول الخليج تحت ظل الدوحة وتوحدت قلوب شعوبها واحتضنتها دوحة الخليج والعرب بكل محبة خالصة وترحاب صادق وقد زينها شعار «مرحبا بالجميع في دوحة الجميع»، كما كانت كلمات صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله، عند افتتاحها، انعكاسا لروح المودة حيث رحب فيها سموه بكلمات طيبات قائلاً «باسم كل قطري.. نرحب بالجميع في دوحة الجميع» تعبيرا صادقا عن الفرحة باستقبال الاخوة الاشقاء، كما كان ما شهده حفل افتتاح البطولة من تنظيم واعداد وعرض فولكلوري مثار اعجاب كبير وسوف تستضيف الدوحة ايضا خلال ايام كأس العالم للاندية الابطال وهو ما يعد بداية طيبة تمهد لما ستكون عليه دولة قطر في افتتاح العرس الاكبر لكأس العالم 2022 بمشيئة الله.

علاقات متميزة

وعن العلاقات الكويتية - القطرية قال ان كان ثمة ما يثلج الصدر ويفرح النفس فهو ما نراه من علاقات متميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين في كل من دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة والتي تزداد متانة وتطورا كل يوم برعاية القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.. تتوافق فيها الرؤى على الملفات الاقليمية والدولية وتتحد فيها التوجهات نحو ضرورة استقرار المنطقة وتحقيق رفاهية شعوبنا في الرخاء والازدهار والتقدم، وان كان ثمة عبارات شكر وتقدير فإن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد «حفظه الله ورعاه». قائد الانسانية وربان سفينة الحكمة والدبلوماسية نحو بر الأمان هو الأجدر والأولى بها. حيث ظل يواصل جهوده الخيرة لانهاء الازمة الخليجية وغيرها من ازمات المنطقة دون كلل أو ملل متسلحا بالتفاؤل ومتوشحا بالأمل.. ولن تنفصم عرى الخليج بمشيئة الله بوجود صباح الكويت ونسأل العلي القدير أن يبارك في سموه وفي مجهوداته حتى تكلل مساعيه بالنجاح وان يعينه ويمتعه بالعافية ذخرا للكويت والخليج والعرب والإنسانية جمعاء. والشكر أجزله لوسائل الاعلام بدولة الكويت الشقيقة خاصة الصحافة التي ظلت على الدوام حريصة على وحدة الصف الخليجي والعربي والبعد عما يؤثر في علاقات الشعوب كما ظلت منارة للثقافة والمعرفة والوعي.. وحفظه الله بلادنا جميعا من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

