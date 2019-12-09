الأولى

توجت البحرين بلقبها الخليجي الأول بعد فوزها على السعودية 1 - 0 أمس في نهائي بطولة «خليجي 24» الذي جمعهما على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بحضور أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وسجل محمد الرميحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بنجاح واختتام دورة «خليجي 24» التي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر الحالي والتي حققت بفضل الله تعالى أهدافها الرياضية المنشودة لتعزيز أواصر الأخوة ووشائج التواصل والمودة بين الأشقاء الخليجيين، مجددا سموه الإشادة بالاستعدادات الكبيرة التي قامت بها دولة قطر والامكانات التي وفرتها لهذا الحدث الرياضي الخليجي وبالتنظيم الرفيع والمتميز الذي قامت به اللجنة المنظمة والتي أسهمت في إنجاح هذه الدورة فكانت محل إطراء وثناء الجميع. مقدرا سموه في الوقت ذاته ما تحلى به الأشقاء الخليجيون في هذا العرس الخليجي من روح رياضية عالية وبالتنافس الرياضي والأخوي رفيع المستوى بين الفرق الرياضية المشاركة. وتمنى سموه لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد دوام الصحة وموفور العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار. (طالع ص 23)

كما بعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بتتويج المنتخب البحريني لكرة القدم بطلا لدورة كأس الخليج العربي والتي حققت بفضل الله تعالى نتائجها المرجوة لتعزيز أواصر الأخوة ووشائج التواصل والمودة بين الأشقاء الخليجيين.

شيدا سموه بالروح الأخوية العالية التي تحلت بها جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبالتنافس الأخوي رفيع المستوى بين الفرق المشاركة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب البحريني والذي أهله للفوز بكأس البطولة. متمنيا سموه لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى دوام الصحة وموفور العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح واختتام دورة كأس الخليج العربي والتي حققت بفضل الله تعالى أهدافها الرياضية المنشودة لتعزيز أواصر الأخوة ووشائج التواصل والمودة بين الأشقاء الخليجيين متمنيا لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد دوام الصحة وموفور العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بتتويج المنتخب البحريني بطلا لدورة كأس الخليج العربي والتي حققت بفضل الله تعالى نتائجها المرجوة متمنيا لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى دوام الصحة وموفور العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين. وتذوقت البحرين المجد الخليجي لأول مرة وحققت الحلم الذي طال انتظاره في النهائي الأول الذي تخوضه منذ اعتماد نظام المجموعتين في «خليجي 17» بالدوحة عام 2004. وتأهل المنتخب البحريني الى المباراة النهائية بعد تفوقه على المنتخب العراقي في نصف النهائي (5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، فيما بلغت السعودية النهائي بعد فوزها على قطر المضيفة بهدف دون رد. وردت البحرين الاعتبار من السعودية التي كانت هزمتها في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بنتيجة 2-0، علماً بأن المنتخب السعودي احتل المركز الاول للمجموعة فيما حلت البحرين ثانية بفارق الأهداف عن عمان الثالثة، وجاءت الكويت في المركز الرابع.