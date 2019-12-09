الأولى

صححت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية السابقة لدى الكويت ديبورا جونز، قصة المذكرة السرية التي تمت مناقشتها على نطاق واسع وسربتها ويكيليكس في 2011، وفهم البعض منها خطأ أنها توقعت زوال الكويت في عام 2020.

وقالت في ندوة عقدها مركز «ريكونسنس للبحوث والدراسات» إنها كانت قد ذكرت في رسالة لها ما يعكس مفهوم العملية الاكتوارية من ناحية اقتصادية بحتة، حيث قارنت بين أرقام ومصادر الدخل والنمو الديموغرافي بالكويت، وحجم المصروفات وزيادتها سنويا في ظل غياب استثمارات أجنبية إضافية وعدم وجود تنويع في الاقتصاد. وبينت أنها قالت ان الكويت بحلول 2020 ستفتقر إلى وجود أموال كافية للحفاظ على مستويات معيشة المواطن، وأن الحكومة ستضطر الى سد العجز من خلال الصرف من الاحتياطي العام، لافتة الى ان هذا ماهو حاصل حاليا ويصدقه الواقع. ‎وقالت جونز: « ما نسب إلي من أقاويل ليس دقيقا، وأنا سعيدة بمن أعطوني الفرصة بعد كل هذه السنوات لشرح حقيقة القصة، مشيرة الى ان كثيرا من النقاط التي تحدثت عنها أخذت بعين الاعتبار في خطة 2035 لتنمية الكويت التي لا تزال افضل بكثير من غيرها لافتة الى ان فرص النجاح امامها مازالت متاحة».

وعن نصيحتها لرئيس الحكومة الجديد سمو الشيخ صباح الخالد قالت: «نصيحتي للرئيس الجديد للحكومة هي الشفافية والمزيد من الشفافية فلا يمكن الآن بأي حال من الأحوال اخفاء الحقيقة عن الناس، لذلك فنصيحتي الاولى والاهم هي «الصدق والوضوح مع الشعب» فالكويتيون يحترمون هذه الخصال، ولابد من شرح جميع الامور للشعب، خصوصا اننا نتحدث عن شعب واع وذكي، في الكويت، وليست الازمة ان الناس لا تعرف ما يحدث، بل الأزمة دوما هي ان لا احد يخبرهم بحقيقة ما يجري». واستطردت: انا اعلم بنظافة يد رئيس الحكومة الجديد وحرصه، واتوقع مزيدا من الخير على يديه للكويت، ولا يمكن أن نحكم عليه من دون اتاحة الفرصة المناسبة له، فمنصب رئيس الوزراء يختلف كليا عن منصب الوزير، لذا فإن التواصل بينه وبين الشعب مهم جدا، واعتقد انه كرئيس جديد للحكومة لديه فرصة كبيرة للنجاح استنادا الى خبراته ودرايته بالتركيبة الكويتية».

ووصفت جونزالكويت بانها مجتمع صغير يعرف بعضه بعضا جيدا ويتسم بالثراء والنجاح داخليا وفي التعامل مع الدول الكبرى «فانتم تعلمون جيدا كيف تتحركون برغم كل النقاط الملتهبة المحيطة بكم، وذلك لأنكم تمتلكون مجتمعا ذكيا ومتماسكا و قادرا على التواصل». وبسؤالها عن الطفرة التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي وهل اثرت في أسلوب ادارة الحكومات للشعوب، أجابت السفيرة: «ان تلك الوسائل لعبت دورا بارزا في احداث الربيع العربي، من دون وجود قائد ذي كاريزما يحرك الجماهير، فقد كانت تأتي من كل جهة وكانت مجهولة الهوية احيانا، وكانت البطل والمحرك لتلك الاحداث». ‎وردا على سؤال آخر يتعلق بمستقبل النفط بشكل عام والوجود الاميركي بالمنطقة، وتأثير ذلك على الكويت، اجابت قائلة: البترول حيوي جداً ويكتسب أهميته من حركته بين البلدان، ولا يهم إذا كان متجهاً للولايات المتحدة أو أوروبا أو الى الصين، المهم ان يجد طريقة الى المستهلكين، طالما ظلت الأرض مفتوحة، وأتمنى ألا تقرر الإدارة الأميركية سد كل المنافذ حتى لا يتحتم علينا مواجهة رد فعل غير متوقع.

‎وحول سياسات الإدارة الأميركية الجديدة قالت: اعتقد ان هناك شيئا مشتركا بين إدارة أوباما وترامب وهي أن كليهما يدرك جيداً خطورة التورط في حروب خارجية لما لها من تأثير سلبي على مجتمعنا وسلامته النفسية. وأنا أرى أنه من العبث قطع الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة كبيرة مثل إيران. وأعتقد أن سياسة ترامب الحالية هي «دعهم يسوون امورهم مع بعضهم بأنفسهم» وسنتعامل نحن مع النتائج لاحقا». واضافت: الفرق بين أوباما وترامب في جزئية رفض التورط في حروب خارجية يتمثل في كيفية العرض، أحدهما يعرضها بشكل مثالي والآخر بشكل أيديولوجي».

‎وبخصوص الشأن الكويتي ومخاوف الشباب الصغير من مدى إمكانية تحقق مشروع الكويت 2035، قالت ديبورا جونز السفيرة الأميركية السابقة: أعتقد أن التحدي الذي يواجهنا جميعًا سواء في الكويت أو في أميركا أو أوروبا، هو قدرتنا على منح الفرصة وخلق مساحات أكبر للشباب، وهؤلاء الشباب ليسوا صبورين فهم يريدون حل الأزمة الآن وليس غداً، الشباب في الكويت سافر ورأى واطّلع واشتبك عبر الانترنت مع العالم بأسره، وبحكم التراكم المعرفي أصبحت تطلعاته للحرية أكبر بكثير من الأجيال السابقة، ودورنا ليس اسكاتهم وليس قمعهم وانما الاستماع إليهم وتهيئة المناخ لهم وتوفير الفرص ليكونوا شركاء في الحوار، هذا أساس لابد منه، ويجب عدم إغفال اهمية إشراكهم في بناء مستقبلهم».

بدوره تحدث د. جون ديوك عن التجربة الديموقراطية بالكويت، مشيرًا إلى امتلاك الكويت برلمانا حقيقيا، ودستورا متماسكا وصحافة حرة وانها سبقت بلدانا أخرى بالخليج بأميال.