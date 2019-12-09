الأولى

اعرب السفير القطري لدى البلاد بندر العطية امس عن بالغ الشكر والتقدير لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على مواصلة جهود الخير لانهاء الخلاف الخليجي، داعيا ان تتكلل مجهودات ومساعي سموه بالنجاح.

وقال العطية في كلمة له بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن ثاني الحكم «ان كان ثمة عبارات شكر وتقدير فإن سمو امير الكويت قائد الإنسانية وربان سفينة الحكمة والدبلوماسية نحو بر الأمان هو الاجدر والأولى». وذكر ان سموه ظل يواصل جهود الخير لانهاء الأزمة الخليجية وغيرها من أزمات المنطقة دون كلل او ملل متسلحا بالتفاؤل ومتوشحا بالأمل، مضيفا «عرى الخليج لن تنفصم بمشيئة الله بوجود صباح الكويت».

وتوجه بالشكر الى وسائل الاعلام الكويتية خاصة الصحافة التي ظلت على الدوام حريصة على وحدة الصف الخليجي والعربي والبعد عما يؤثر على علاقات الشعوب كما ظلت منارة للثقافة والمعرفة والوعي.

واكد العطية عمق وتميز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين التي تزداد متانة وتطورا برعاية القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين وتوافق الرؤى على الملفات الاقليمية والدولية.

