الأولى

أكد محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل ان تعليمات البنك لحوكمة الرقابة الشرعية تعد الأفضل على مستوى العالم، مبيناً ان هذا هو ما رسخ متانة القطاع المصرفي الاسلامي المحلي وعزز سلامته المالية واستقراره، كاشفاً النقاب خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي انطلقت اعماله، أمس، بحضور القيادات المصرفية على مستوى البنوك الاسلامية عن تقديم «المركزي» طلبا لمجلس الأمة لتعديل قانون البنك تمهيداً لانشاء هيئة رقابة شرعية مركزية لديه، موضحاً ان ذلك سيؤسس مرجعية في هذا المجال، مضيفاً ان الطلب الآن في مرحلة متقدمة لاستصداره من مجلس الأمة. (طالع ص 11)

وأكد الهاشل اهمية تعزيز استقلال الرقابة الشرعية ومهنيتها والتسامي باعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية مضيفا «نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها ما قد يودي بالمصداقية ويأتي على الثقة في المالية الاسلامية».

وقال انه بامكان «المالية الاسلامية» في حال قامت على مبادئها توفير 150 مليون فرصة عمل خلال 5 عاماً وهي ربع الوظائف المطلوبة عالمياً، معتبراً ان محاكاة المنتجات التقليدية مقاربة خطأ تحجم دور المالية الاسلامية وتحد من قدرتها على الابتكار.

وأوضح الهاشل انه بعد عقود من العمل لم يتعد نصيب «المالية الاسلامية» 2 في المئة من المالية العالمية.

وطالب باعتماد «المالية الاسلامية» منظوراً شاملا يضع الانسان في مركز الاهتمام ويرى في قضايا ارتفاع البطالة وتاخر البحث العلمي ودعم القطاعات المنتجة وتمويل المشاريع الصغيرة وتبني التقنيات مصالح يتوجب جلبها. وشدد الهاشل في كلمته على ان محاكاة المنتجات التقليدية هي مقاربة خطأ في اساسها تحجم دور «المالية الاسلامية» وتحد قدرتها على الابتكار.