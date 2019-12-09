آخر النهار

شدد رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي على ثقتة الكبيرة بجيل الشباب في فرقة المسرح الكويتي والذي راح يحتل موقعه البارز خلال مسيرة هذه الفرقة العريقة . واشار السلمان في تصريح خاص بان مسرحية «هاديس» من توقيع الكاتب والمخرج احمد العوضي تمثل رهاناً متجدداً لفرقة المسرح الكويتي وايضا اجيال الفرقة التي راحت تكمل بعضها البعض .

وقال الفنان احمد السلمان :

- مسرحية « هاديس» من تأليف واخراج الفنان الشاب احمد العوضي والذي يذهب الى منطقة اضافية في مسيرته وايضا ضمن مشوار فرقة المسرح الكويتي التي اعلنت ومنذ اكثر من عقد من الزهان ان رهانها سيكون على جيل الشباب لما يمتلكون من نبض وفكر وانجاز .

وتابع السلمان بان فريق المسرحية يضم كلاً من الفنانين سماح وعلي الحسيني ولولوة الملا وبدر الشعيبي وغادة وحمد بوناشي وعلي قاسم ويوسف بوناشي والموسيقار محمد الزنكوي ومهندس الاضاءة عبدالله النصار ومهندس الديكور فيصل العبيد والماكيير عبدالعزيز الجريد ومهندس الصوت هاني عبدالصمد وعدداً آخر من كوادر الفرقة الذين يغطون جميع تخصصات العرض المسرحي .

واشار الفنان احمد السلمان بان مسرحية « هاديس « ستكون اول عروض مهرجان الكويت المسرحي وذلك مساء يوم الاربعاء الحادي عشر من ديسمبر الحالي على صالة مسرح الدسمة .

وفي ختام تصريحه قال رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي الفنان احمد السلمان بانه يبارك الجهود التي يبذلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وايضا مدير مهرجان الكويت المسرحي . كما يبارك جهود الفرقة المسرحية الاهلية والخاصة في مشاركتها وتنافسها الايجابي في هذا العرس المسرحي الكويتي الهام .

