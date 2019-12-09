آخر النهار

نعلم، جيداً بأن الوقت لايزال مبكراً لكتابة أو الحديث عن المهرجان الأكاديمي الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية. ولكنها الرغبة في التحضير المبكر لهذا المهرجان الذي بات موعداً متجدداً مع إبداعات المعاهد الأكاديمية المتخصصة في مجالات المسرح على وجه الخصوص.

شاهدت منذ عقد من الزمان، احتفالية أقامتها جامعة استكهولم (السويد) عن أبرز مخرجات الدورات المتخصصة في المسرح والدراسات المسرحية.

والتي خرجت العشرات بل المئات من المبدعين من أنحاء العالم، بينهم مجموعة بارزة من الأسماء العربية. وقد كانت تلك الاحتفالية بمثابة الحوار رفيع المستوى للتعرف عن مسارات تلك المخرجات التي راحت تحتل مواقعها البارزة في أنحاء المعمورة. وفي إطار متواز، ما أحوجنا إلى هكذا تظاهرة لدعوة عدد من أبرز مخرجات المعهد العالي للفنون المسرحية في حوار أكاديمي.. منهجي.. إنساني..ومثل هذا اللقاء سيكون له أبعد الأثر في تأسيس وتطوير علاقة تكاد تكون انقطعت، إلا من ذلك الحين من قبل تلك المخرجات تجاه الرحم الذين نشأوا وترعرعوا به.

مشددين على أهمية أن يستعيد المعهد العالي للفنون المسرحية دوره كحاضنة لأبناء دول المنطقة الراغبين في متابعة دراستهم في مجال المسرح والتلفزيون.. وأيضا الدراسات العليا في هذا الصرح الأكاديمي المتخصص.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

