آخر النهار

اختتمت مساء امس الاول أعمال الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية الذي يعقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي كانت قد انطلقت أعمالها في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي. وفاز بالنجمة الذهبية (وهي الجائزة الكبرى للمهرجان) الفيلم الكولومبي «وادي الأرواح» للمخرج نيكولاس رينكون جيل، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج، بينما فاز بجائزة أفضل دور رجالي توبي والس عن فيلم «ببي تيس». وقررت لجنة التحكيم منح جائزة أفضل دور نسائي مناصفة للممثلتين نيكولا برلي، وروكسان سكريمشو عن فيلم «لين ولوسي»، وفاز بجائزة أفضل مخرج علاء الدين سليم عن الفيلم التونسي - الفرنسي «طلامس»، وفاز بجائزة لجنة التحكيم مناصفة الفيلم السعودي«الزيارة الأخيرة»، والفيلم الصيني «لوحة موزاييك».

وتم خلال المهرجان تكريم المخرج والمنتج الأميركي روبرت ردفورد، والفنانة المغربية منى فتو والهندية بريكانا شوبرا، كما تم تكريم والاحتفاء بالسينما الأسترالية باعتبارها من أقدم السينمات في العالم.

وعرض في المهرجان 98 فيلمًا من 34 دولة توزعت وشاركت في المهرجان خلال هذه الدورة كضيف شرف السينما الأسترالية، حيث تم عرض نحو 25 فيلمًا سينمائيًا أستراليًا.

وخصصت هذه الدورة «بانوراما السينما المغربية»، حيث عرضت مجموعة منتقاة من الأفلام بلغ عددها 11 فيلمًا، بهدف تعريف المشاركين ووسائل الإعلام الدولية بمختلف جوانب السينما المغربية والتطورات التي شهدتها خلال الأعوام الأخيرة.

