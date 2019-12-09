آخر النهار

توفيت الممثلة الكوميدية البلغارية ستويانكا موتافوفا، التي كانت تؤكد أنها «أكبر الممثلات سناً في العالم»، الجمعة عن 97 عاماً بعد مسيرة استمرت 70 عاماً على ما أعلنت عائلتها. وبمناسبة بلوغها الـ90، كانت الممثلة التي يكن لها الشعب البلغاري حباً كبيراً قد أطلقت مسرحية بعنوان «سيدة الكوارث» تمثل فيها جلوساً ووقوفاً ومستندةً أحياناً إلى عصا. وبقيت هذه المسرحية تعرض إلى حين وفاة موتافوفا. وفي سن الـ94، باشرت الممثلة التي لا تكل ولا تتعب جولة طموحة في أميركا الشمالية وأوروبا لتلتقي البلغاريين في بلاد المهجر. وتُعد موتافوفا إحدى أقدم ممثلات العالم. واشتهرت بلقب «ملكة الكوميديا البلغارية»، وبدأت التمثيل في 1945 عندما لعبت دور خادمة في مسرحية «حيل سكابين» لموليير.