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حكيم يستعد لإصدار ألبومه الجديد


ظل حكيم على قمة الغناء الفني لما يزيد عن ربع قرن بسبب إصراره على الاختلاف وتقديم أشكال فنية حققت له مكانة خاصة في قلوب الجماهير العربية، ولكن مازال حكيم يصر على مزيد من التألق.
وبنفس الروح والإصرار يطرح ألبومه الجديد «الرجل الصح» 17 ديسمبر الحالي وهو نفس اليوم الذي صدر به أول ألبوماته «نظرة» والذي حقق نقلة كبيرة في سوق الأغنية، وكانت نقطة انطلاق حكيم الفنية.
الألبوم يضم عشر أغنيات صور حكيم منها ثلاثة أغاني وهي «سيبونا في حالنا وقلبي يا ناس والموضة السنة دي».
الألبوم شارك في تنفيذه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين والمنتج الفني فايز عزيز وإنتاج «lion of Egypt hakim».


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