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يمثل مسلسل «عافك الخاطر» واحداً من التجارب الدرامية التلفزيونية المتميزة . حيث سخرت له جميع الإمكانات من اجل الذهاب بعيدا بمضامينه وقضاياه ونجومه الذين تزدحم بهم تيترات العمل الذي يأتي خارج الموسم الرمضاني ومثل هذا الكم من النجوم والفريق يمثل إنجازاً يتجاوز كل ما هو مطروح في مثل هذا الموسم . هذا العمل الاستثنائي من انتاج المنتج عبدالله بوشهري الذى كان خلال الموسم الرمضاني الماضي حاضرا عبر عملين كبيرين هما «الديرفة» و«افراج مشروط» وهو يجدد التعاون مع مخرج «الديرفة» المخرج مناف عبدال في عمله الجديد «عافك الخاطر» والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، منهم أسمهان توفيق وسليمان الياسين وخالد أمين وعبير أحمد وفاطمة عبدالرحيم وهبة الدري وميس كمر ومشاري البلام وأحمد إيراج وغدير السبتي وحصة النبهان فرح الهادي وعقيل الرئيسي وغدير زايد وكماً آخر من النجوم الشباب. عن تجربته في مسلسل «عافك الخاطر» يتحدث المنتج عبدالله بوشهري قائلا: تعودنا عبر تجاربنا السابقة والتى ضمت أعمالاً مثل «روتين» و«الديرفة» و«افراج مشروط» على البحث عن مضامين اضافية وقضايا تذهب اليها الدراما بشكل متجدد وهكذا الأمر على صعيد الاخراج والنجوم وايضا الاشتغال على مواقع التصوير لمنح التجربة أبعاداً احترافية عالية المستوى . وفي «عافك الخاطر» حرصنا على بناء ديكورات خاصة بالعمل خارج اطار الفيلل والديكورات الجاهزة. لذا فإن هذه التجربة تأتي وهي تعتمد على ديكورات داخلية خاصة بل تأتي كجزء أساسي من الحدث الدرامي والشكل الذى يشتغل عليه مخرج العمل الفنان مناف عبدال. كما جاءت ديكورات العمل ملبية للحقب الزمنية والمراحل العمرية. وقبل كل هذا وذاك ذلك الفريق الرائع من النجوم حيث تمتزج الأجيال وعلينا ان نشير باننا أمام عمل خارج الموسم التقليدي الرمضاني ورغم ذلك نحن أمام أكثر من 10 نجوم كبار لكل منهم مكانته وقيمته وحضوره وبصمته. كما اننا نشتغل على الانطلاق بالدراما الى آفاق إضافية بعيدة. بدوره تحدث المخرج مناف عبدال قائلا: يمثل مسلسل «عافك الخاطر» إضافة حقيقية لرصيدي وتجربتي في مجال الإخراج الدرامي التلفزيوني وهو من تلك النوعية من الأعمال التي تضم مجاميع كثيرة، وفيه كثير من العمل والمواقع المتعددة وايضا الأزمنة والشخصيات التى تزدحم لإثراء التجربة. والعمل يستمد من عنوانه الكثير من المضامين.. بالذات في تحليل العلاقة التى تجمع الزوجين في اللحظات الصعبة. النجم المتميز خالد أمين يقول عن العمل : أولا بودي أن أتوقف أمام مجموعة من المعطيات التي راحت تشكل مضامين إضافية لهذا العمل الثري وفي مقدمتها أن مسلسل «عافك الخاطر» عمل موسمي ولكن ضمن بإنتاجية مسلسل رمضاني وهو ما يشكل حالة استثنائية وتحدياً إضافياً للمنتج الفنان عبدالله بوشهري الذى ينطلق بالإنتاج الى أبعاد إضافية تمثل رهانات مستقبلية لصناعة الإنتاج الدرامي ليس على صعيد الكويت بل وعلى مستوى الانتاج الدرامي التلفزيونى الخليجي والعربي . والامر لا يقتصر على حضور النجوم بل يتجاوزه الى الديكور حيث تم بناء ديكورات العمل بالكامل والأزياء التي أبدعت د. ابتسام الحمادي في تصميمها وإنجازها وهناك ايضا بقية العمليات الفنية العالية المستوى .

وعن شخصيته في المسلسل الجديد قال الفنان خالد أمين: باختصار شديد أجسد شخصية جراح وهو رجل لديه أسرة ويعاني من مشاكل كثيرة مع الزوجة ما يصعب استمرارية الحياة معها لكونها مريضة بالشك وهذه الأحداث تفتح أمامه أبواباً كثيرة.. وأترك الإجابة على ذلك عند عرض العمل خلال الفترة القصيرة المقبلة .

من جانبها تحدثت النجمة القديرة اسمهان توفيق عن دورها بقولها: قبيل الحديث عن دوري بودي ان أشير الى أهمية التعاون المشترك سواء من المنتج عبدالله بوشهري أو المخرج مناف عبدال حيث تعاونت معهما من ذي قبل من خلال مسلسل «الديرفة» واليوم يأتي التعاون الجديد. وباختصار شديد اقول بان عبدالله بوشهري ومناف عبدال يمثلان رهاناً لمستقبل صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني. وتتابع: فكرة العمل تنطلق من المثل الشهير «الحوبة تبطي بس ما تخطي» وكما تدين تدان من خلال قصة امينة التي أجسدها في العمل والتى تتعرض للخيانه من قبل زوجها لتعصف بها الحياة. الفنانة غدير السبتي تقول عن دورها: أميل الى تلك الشخصيات التي تلامسني وأحسها وأعيشها وهذا باختصار دوري حيث أجسد شخصية طبيبة درست بأميركا وعندها بنات كبار وحاولت في تربيتها ولكن الأمور تسير في اتجاهات متعددة لربما ضد الشخصية وأهدافها. ويعود المخرج مناف عبدال للحديث عن توقعاته للعمل إثر النجاح الكبير الذى حصده مسلسل «الديرفة» حيث قال:

? مما لا شك فيه ان العملين مختلفان نصاً ومضموناً، العمل الجديد مُعاصر، أما الثاني فكان يميل إلى الدراما التراثية، لذلك لا يوجد تشابه بينهما، بل إن لكل واحد نهجاً مُغايراً يسير عليه ولكنني متفائل جداً بنجاح عملي الجديد اولا للدعم الذى ألقاه من المنتج الرائع عبدالله بوشهري وأيضا النص المتميز الذى أبدعه الكاتب عبدالله الرومي وهكذا الأمر مع فريق العمل الذى يمثل رأس الحربة في عملنا الجديد الذى سيجد طريقه الى القنوات التلفزيونية في القريب العاجل . مسلسل «عافك الخاطر» انتاج عبدالله بوشهري وتأليف عبدالله الرومي واخراج مناف عبدالله وتمثيل اسمهان توفيق وسليمان الياسين وخالد أمين وفاطمة عبدالرحيم ومشاري البلام وعبير أحمد وهبة الدري وغدير السبتي وحصة النبهان وميس كمر وأحمد ايراج وغدير زايد وفرح الهادي وعقيل الرئيسي وكفاح الرجيب ونواف العلي وفهد الصالح ورهف محمد ورندة حجاج ومحمد عبدالرزاق وناصر الدوسري وروان العلي وشملان العميري.. ومدير الانتاج عبدالله النوري ومدير التصوير محمود الحوساني .

